В Мозыре мужчина и женщина избили участкового 23.08.2018, 12:07

2,252

Суд отправил обвиняемого за решетку на три года, а женщина получила четыре года домашней «химии».

Участковый инспектор Мозырского РОВД проходил потерпевшим по делу, которое слушалось в районном суде. При выполнении служебных обязанностей милиционер прибыл к месту проживания женщины-свидетеля правонарушения. По поручению прокуратуры участковый должен был установить местонахождение женщины и взять обязательство о явке в суд для дачи показаний, пишет kp.by со ссылкой на Генпрокуратуру Беларуси.

Дверь милиционеру открыл нетрезвый гражданин и отказался позвать разыскиваемую гражданку. А когда в дверном проеме ее заметил участковый, повторил свои требования, однако в ответ получил от мужчины удары. Милиционер попытался задержать мужчину, но в этот момент женщина заступилась за приятеля и тоже ударила участкового, угрожала ему физической расправой, замахивалась на него ножом.

В ходе проверки инцидента следователь Мозырского районного отдела СК вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Однако прокурор Мозырского района отменил постановление и возбудил уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел по ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси.

Для организации предварительного расследования прокурор передал дело в Калинковичский районный отдел Следственного комитета Беларуси. Впоследствии суд Мозырского района назначил мужчине 3 года лишения свободы, а женщине - 4 года ограничения свободы без направления в колонию. Приговоры вступили в силу.