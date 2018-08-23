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Бегом за КНДР

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  • Геннадий Гудков
  • 23.08.2018, 12:13
  • 2,518
Геннадий Гудков

Россия готовит «ассиметричные» ответы на санкции.

Министр экономики России ожидает ухудшения состояния ее экономики(извините за повтор): даже куцый запланированный рост, похожий на стагнацию, не может быть достигнут. По его мнению, завершать этот год мы будем со все более ослабевающим рублем(то есть в магазинах всё будет дорожать, а денег больше у народа не станет), большим оттоком капитала за рубеж (это настоящее проявление патриотизма тех, у кого есть деньги), а также нарастающей инфляцией (читай, обеднением кошельков).

На этом фоне подзабытая новость про праздник «открытия первого фонаря» в селе Холмец Оленинского района Тверской области становится все более актуальной. Ведь можем же мы найти повод для радости и положительных эмоций.

А впрочем, если верить словам министра финансов РФ, у нас все хорошо и «Россия от санкций (читай, международной изоляции из-за своей агрессивной внешней политики) стала только сильнее!». Так что открытие первого (в 21 веке!) фонаря и бюджетные строчки о поддержании прорубей в реках наших городов и поселений для зимнего полоскания белья — просто наши ассиметричные ответы на полеты частных космических кораблей Илона Маска и чудо-разработок лекарств от рака, недавно совершенные западными учеными.

Да, забыл, еще одна хорошая новость. ЦБ РФ скупает на мировом рынке золото десятками тонн. Закуплено так много, что Россия вернулась в пятерку (тройку?) мировых лидеров по его запасам. Значит, страну готовят к длительной осаде и конфронтации со всем миром.

Так что все путем. То есть тем путем, которым уже много лет шагает Северная Корея.

Геннадий Гудков, «Фейсбук»


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