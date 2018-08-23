Сотни белорусов втягивают в «новый МММ» 15 23.08.2018, 12:23

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Майкл Хатчисон (в черном костюме справа) выступает в Минске

Что такое ІnCruises?

Вечером 22 августа американец Майкл Хатчисон улыбался полному залу минского «Прайм-Холл» безупречной белоснежной улыбкой. Он рассказывал о радостях жизни и своих целях, главная из которых - делать людей счастливыми. «Я хочу, чтобы жизнь людей стала хорошей», - говорил он. Но главным желанием американца, скорее всего, было другое - чтобы каждый из присутствующих вступил в так называемый «круизный клуб InCruises», и, таким образом, сделал самого Хатчисона еще немножечко богаче, пишет nn.by.

Что такое ІnCruises

Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. По большому счету, это американская компания. Вот только определить конкретно, чем она занимается, довольно проблематично. Можно сказать, она продает доверчивым людям по всему миру мечту о красивом отдыхе на белом океанском лайнере. Можно сказать, что предлагает сомнительную, но, при определенных обстоятельствах, прибыльную бизнес-схему. А можно сказать, что искусно разводит недалеких любителей «халявы». И, наверное, каждый вариант будет хотя бы частично правдивым.

Работает InCruises с начала 2016 года. Компания зарегистрирована в штате Делавэр. Почему там? Ведь в Делавэр самые низкие налоги в США.

Основал InCruises американец Майкл Хатчисон. Человек многих талантов: один из сайтов его сторонников сообщает, что Хатчысан и предприниматель, и мотивационный спикер, и финансовый адвокат, и «обладатель авторитетной репутации международного Лидера», автор и ведущий веб- и ТВ-шоу, инвестор и даже писатель.

Как подтверждение мировой известности Хатчисона на сайте приводится его фото с Биллом Клинтоном. И резюме - «как видите, этому человеку можно доверять».

Но мы бы не рекомендовали. И сейчас объясним почему.

Как это работает

Люди, которые уже попали в InCruises, настаивают - это никакая не финансовая пирамида, а сетевой маркетинг вроде Гербалайфа. Мол, приводишь в фирму людей, они впоследствии приводят еще людей, те - еще… Немного припоминается Сергей Мавроди, нет? Но ладно, вопрос о сроках пока оставим открытым. Поинтересуемся, а что продает этот «круизный клуб»? Неужели круизы на океанских лайнерах?

И да, и нет.

Круизные пирамиды - это отдельный вид бизнеса. Главное в нем - компания продает вам не круиз, а членство в компании. И стоит оно - по крайней мере, по белорусским меркам - немало. Но его можно и перепродавать другим, зарабатывая деньги и бесплатные путешествия, которые очень активно рекламирует «круизный клуб».

Объясняем. Существует три варианта, как стать участником «клуба».

Первый вариант - членство.

Член клуба обязан ежемесячно платить 100 долларов. Их InCruises переводить в так называемые «круизные доллары» и удваивает сумму. То есть на виртуальном счете члена клуба оказывается 200 «круизных долларов». В следующем месяце - 400, ну и так далее.

Здесь важно объяснить, что такое «круизные доллары». Это - ничто. Это не деньги, не товары, их нельзя снять. Это просто какая-то условная единица измерения, выдумання Хатчисоном и товарищами. Единственный способ использовать «круизные доллары» - приобрести за них круиз через InCruises.

Но есть нюансы. В первый год членства можно потратить не более 60% своих круизных долларов. Во второй - до 70%. В третий - до 80%. Соответственно, в четвертый - до 90%, а в пятый, наконец, - 100%.

Правда, важно помнить, что компания пока существует только 2 года. Доживет ли она до пятого? Хм…

Причем даже если тур будет оплачен бесплатными «круизными долларами», пользователь все равно успеет оплатить его своими кровными настоящими деньгами.

Схема проста. За первый год человек приносит в компанию 1200 реальных долларов. Соответственно, на его счету 2400 «круизных», использовать из которых он может не более 1440. То есть на 240 больше, чем он отдал. Но что если круиз приобретается заранее, как обычно и бывает? Если забронировать круиз за три месяца до поездки, то эти 240 (и 60 долларов сверху) пользователь успевает отдать «клубу».

Казалось бы, так «заработал» за год немножечко, приобрел круиз - и до свидания. Но не получится. Ежемесячные 100-долларовые взносы нужно платить InCruises до момента посадки на лайнер. Иначе «клуб» имеет право аннулировать поездку. И никакой компенсации «член клуба» не получит.

А платить надо постоянно. Пропустил платеж - все, ваше членство неактивно. Как и ваши деньги, ха-ха. Хотите восстановить? Ок, но сначала погасите «долг». Больше не хотите платить? До свидания, приятно было иметь с вами дела. Деньги остаются в «клубе», вы не получаете ничего. Совсем.

В общем, компенсаций «членом клуба» не будет ни в коем случае. Это много раз прописано и на сайте, и в договоре участника.

«InCruises» не несет ответственности ни за что. Она не продает услуги и не продает туры. Она не отвечает за вашу поездку. Она не отвечает даже за ваши деньги.

«Клуб» вместе с вашими деньгами может просто исчезнуть в любой момент и вам открыто об этом говорят.

Компания американская, с белорусскими юридическими или физическими лицами договоры не заключаются. А чтобы судиться, надо будет ехать во Флориду, причем пострадавший заранее отказывается от суда присяжных (которые, конечно бы, встали на его сторону). Да, про Флориду и присяжных также прописано в членском соглашении.

Еще хочется в круизный клуб?

Бесплатно - это когда платят другие

Второй вариант участия в InCruises - так называемое партнерство. Это и есть тот самый «сетевой» или «многоуровневый» маркетинг. За 195 долларов «партнер» приобретает годовую франшизу (во второй и последующие годы франшиза стоит уже только 95 долларов). После «партнер» должен уговорить минимум 5 человек в месяц вступить в клуб - стать партнером или членом. В таком случае, за первого «партнер» получает 50 долларов, за второго - 60, за третьего - 70 и так далее, до 150 долларов максимум. Это одноразовый платеж, в следующем месяце нужно искать новых «клиентов». Но, если «партнеры» которых приводите вы, сами начинают приводить людей в InCruises, и компания зарабатывает на этом, то деньги капают и вам тоже, по различным схемам с красивыми названиями. Все зависит от количества людей, от того, платят ли они и привлекают ли новых «клиентов».

При этом партнер не платит за участие в клубе, соответственно, не получает «круизных долларов» и «круизов со скидками». Он якобы только зарабатывает.

А заработать реально до 55 тысяч долларов в месяц, обещает InCruises. Главное - создать сеть из «членов» и «партнеров», которую «клуб» будет успешно доить.

Важный момент - деньги могут перевести на вашу белорусский карту. Но большинство «партнеров» выбирает карточку платежной системы Payoneer.

«InCruises присылает карточку в обычном конверте. Здесь мы ее активируем. Она работает в любом белорусском банкомате. Деньги присылают в валюте, их не видит никакая налоговая», - рассказали« Нашей Ниве »две женщины из Гродно. Они специально приехали в Минск на встречу с Майклом Хатчисоном. Обе пытаются и рыбку съесть, и на лайнер сесть: заработать деньги да еще и получить скидки на круиз. Женщины - «партнерши + члены клуба». Это третий, наиболее выгодный для «InCruises», вариант участия.

«Партнеры + члены» - это те, кто и занимается привлечением новых «клиентов», и платит ежемесячно 100 долларов, которые «клуб» переводит в свои «круизные» 200. Таким образом, женщины надеются еще и сгонять в круиз со скидкой. Тем более, что InCruises обещает пряник активным «партнерам+членам». Если хотя бы пять человек вступят в клуб и будут исправно платить, то тот, кто их пригласил, получает бесплатное членство и может использовать все 100% круизных долларов, то есть 2400 в год. Их будет «дарить» такому успешному «партнеру и члену» сам InCruises.

«И вы сможете путешествовать бесплатно!», - радостно сообщают апологеты «клуба», не обращая внимания на математику и здравый смысл. Ведь между «бесплатно» и «за деньги втянутых вами людей» существует большая разница. 5 человек, которые будут платить взносы год, принесут компании 6000 реальных долларов. И частью их InCruises поделится с вами. Даже не поделится - позволит вам приобрести у нее круиз.

Отличная схема. Схема Понци?

«Здесь нет никакого намека на круизный отдых. Есть жесткая схема по привлечению новых лохов. За каждого лоха они получат деньги. Нелегально», - считает Дмитрий Иванович, экономический журналист и финансовый аналитик проекта «Цена Правительства». По его мнению, InCruises очень похож на классическую «пирамиду Понци», схему, которая гарантирует прибыль первым инвесторам за счет новых членов. Вот только в такой схеме есть нюанс - если новые люди перестанут приходить и приносить деньги, пирамида рухнет.

«Как быстро накроется схема? А кто ж его знает », - говорит Иванович.

«Нормальная ситуация в современном мире»

Но кого интересуют схемы? По крайней мере посетителям «Прайм-холла», которые собрались 22 августа, не до схем. О них никто и не говорит. Звучат другие слова: мечты, счастье, путешествия, любовь…

Визуально большинство посетителей - женщины. Многие в вечерних платьях или деловых костюмах. Это и не удивительно, круизы вообще отдых не для бедных, а отдавать ежемесячно сотку долларов может позволить себе не каждый белорус.

Пока народ заполняет «Прайм-холл», получается пообщаться с некоторыми посетителями. Они отличаются браслетами - «члены» и «партнеры» имеют голубые, на два дня мероприятия. «Гости», то есть те, кто только раздумывает, стоит ли вступать в InCruises, носят браслеты розового цвета. У них доступ на один день.

Причем, InCruises неплохо заработал и на своих участниках. Вход для «членов» и «партнеров» стоил 30 рублей, для «гостей» - только 5 рублей. Оно и не удивительно. Главное для «клуба» - новые члены, а значит, и новые деньги. А свои могут и доплатить.

На вопросы «гости» отвечают не очень охотно. Все же 1990-е не прошли даром, у многих заметная надежда на чудо, но и сомнения тоже. Но некоторые уже думают о будущем. Одна из женщин пытается выяснить, что будет с ее деньгами, которые она заработает через InCruises, в случае ее смерти. При этом она признается, что и договор еще не читала. На предупреждение от осторожных, что договор неоднозначный и компания ничего не гарантирует, женщина только пожимает плечами и говорит: «Нормальная ситуация в современном мире».

Наконец все стулья заняты. Перед сценой - специальные места для тех, кто успешно работает на InCruises. Эти люди наиболее активно фотографируют сцену и друг друга и громко аплодируют выступающим. Которые, кстати, приехали со всего СНГ и не только. В зале есть участники и «гости» как со всей Беларуси, так и из Украины и России.

«Минск!.. Поставы!.. Гродно!.. Лида!.. Челябинск!.. Рязань!.. Воронеж!.. Киев!.. Днепрапетровск!..», - проводит перекличку ведущий. Люди отвечают аплодисментами. После неожиданность - короткое время публику развлекает народными песнями и танцами ансамбль «Родственники» из Воложина.

Затем выступают спикеры. У них красивые «титулы», например, 67-летняя Любовь Ефремова из России не просто бабушка, а «Национальный директор». Юлия Мазница из Днепра - какой-то там «Лидер».

Все спикеры рассказывают о путешествиях, о своих впечатлениях, о эмоциях, об успехе и мечтах. Рассказывают, как впервые увидели белоснежный лайнер, как боялись «заняться бизнесом», но рискнули и сейчас успешно зарабатывают и ездят по миру… Одна из женщин приехала на встречу из Афин, другой спикер, Роман Дриго из Донецка, - только что был Канарских островах… А во время каждой речи на большом экране показывают тезисы выступающие и его фотографии на лайнере или просто во время отдыха. Никто не говорит о взносах и деньгах, хотя именно они в этой истории самое главное.

«Ах, девушки, родственники - душители наших мечтаний!.. - вздыхает со сцены Юлия Мазница. - Я по себе знаю! Придите вы домой, расскажете родственникам или мужу о лайнере и бизнесе, а вам ответят: «Не придумывай и иди на нормальную работу!..»

Хочется добавить - и правильно сделают.

Организатор встречи - минчанка Ирина Тивнова. По ее словам, сначала мероприятие планировалось в Доме ветеранов, затем в конференц-зале отеля, но в итоге перенесли в «Прайм-холл». Причина - слишком высокое количество желающих. Тивнова сказала, их более 600.

Ирина Тивнова - директор столичной турфирмы Planet Travel. Она уверяет «Нашу Ниву» - бизнес с InCruises на 100% легален. Если кто-то и не платит налоги - это на его совести. А компания не берет на себя риск, «потому что это по американским законам».

Вообще, Тивнова замечает, что времени у нее не очень много и вместо вопросов лучше пойти и послушать Майкла Хатчисона.

Сказано - сделано.

Хатчисона встречают овацией стоя. Он сразу уходит в зал, улыбается, фотографируется с некоторыми, радостно рассказывает, что недавно во второй раз стал дедом. Рассказывает о своем видении бизнеса, которое заключается в том, чтобы делать людей счастливыми… Бесконечные красивые обтекаемые формулировки.

Ну, по крайней мере, одного человека InCruises все же делает счастливым. Во всяком случае, по Майклу Хатчисону незаметно, чтобы он грустил.