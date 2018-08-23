Зарплаты в Литве растут невиданными темпами 3 23.08.2018, 12:27

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Особенно выросли доходы у людей с небольшими зарплатами.

Во втором квартале 2017 года средняя зарплата "на руки" в Литве была 794 евро, а во втором квартале 2018 года – 892 евро. "Трудно вспомнить время, когда зарплаты росли такими темпами", – сказала советник главы "Содры" Юлита Варанаускене, сообщает delfi.lt.

По данным "Содры", чаще рост доходов ощущали люди с небольшими зарплатами.

Утверждают, что зарплаты 61% людей, зарабатывающих минимум (400 евро), увеличились больше чем на 10%. Такой рост зарплат ощутили и 46% людей с зарплатой от минимальной до 794 евро.

"На быстрый рост зарплат повлияли не только экономический рост, но и изменение юридического окружения – в начале этого года минимальная зарплата увеличилась до 400 евро и установлены минимальные взносы для людей получающих зарплату меньше минимальной", – сказала Варанаускене.

Она сказала, что больше всего зарплаты росли у молодых людей – это может быть связано с тем, что молодежь, которая начала работать в прошлом году, за год получила необходимый опыт, поэтому их зарплаты увеличились. "Формально – на столько, на сколько увеличился минимум, выросли зарплаты работников небольших компаний", – сказала Варанаускене.

По ее словам, стало меньше работников, получающих меньше минимума, общее число работающих сокращается. По данным "Содры", в июне этого года в Литве 30 000 человек получали меньше минимума, а 104 000 - минимум. В январе меньше минимума получали 44 500 человек.