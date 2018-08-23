Тамара Щепеткина: Обвиняют по статье, которой уже нет в законе 1 23.08.2018, 12:50

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Тамара Щепеткина

Фото: racyja.com

Независимая журналистка из Березы заставила милиционеров переделать протокол.

Ивановским милиционерам пришлось переделывать административный протокол, составленный на журналистку-фрилансера из Березы Тамару Щепеткину. Как передает «Радыё Рацыя», так потребовала судья Березовского суда Наталья Минченко, которая будет рассматривать это дело. Сейчас протокол переделан без процессуальных ошибок, если не учитывать, что незаконно составлен вообще.

В вину Щепеткиной сейчас кроме одной статьи 22.9 Закона о СМИ поставлена статья 35. ч.4 и статья 1, ч.16., то есть та же работа без аккредитации на иностранную радиостанцию, говорит Щепеткина:

- В части 4-й статьи 35-го говорится, что журналист зарубежного СМИ не имеет права работать без аккредитации на территории Беларуси. Часть 16-я статьи 1-й удалена из закона о СМИ с 2008 года. Почему ее прилепили, неизвестно.

Это третий протокол, составленный на журналистку. Еще два ждут своего рассмотрения в Барановичском суде. По двум первым протоколам в начале августа судья Елена Немкова наказала Тамару Щепеткину штрафом в 25 базовых величин.