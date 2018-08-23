США отказались от участия в переговорах по Афганистану в Москве 1 23.08.2018, 12:57

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Решение Вашингтона было принято на фоне активизации атак Талибана.

США отклонили приглашение принять участие в переговорах по Афганистану, которые организует Россия, усомнившись в том, что они смогут принести мир, заявил представитель Госдепартамента, сообщает «Голос Америки».

Тем временем администрация Трампа готова назначить опытного дипломата спецпосланником по делам этой измученной войной страны.

Россия заявила, что «Талибан» примет участие в переговорах 4 сентября в Москве вместе с представителями нескольких соседних стран. Это будет один из крупнейших дипломатических шагов повстанческой группировки со времен вторжения в Афганистан коалиции во главе с США в 2001 году.

Представитель Госдепартамента сообщил, что США принципиально поддерживают усилия по мирному урегулированию, возглавляемые афганскими властями. Учитывая предыдущие встречи по Афганистану под руководством России, переговоры в Москве «вряд ли приведут к прогрессу в этом направлении», заявил чиновник на условиях анонимности.

Решение Вашингтона было принято на фоне активизации атак Талибана по всему Афганистану.

Талибы отказываются вести прямые переговоры с Кабулом, хотя в то же время укрепляют свою дипломатическую репутацию в регионе и призывают к переговорам с США, которых они считают реальной силой, стоящей за афганским правительством.

Талибан пока не отреагировал на предложение президента Афганистана Ашрафа Гани об условном прекращении огня на период праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который начался во вторник.

Между тем Госсекретарь Майк Помпео намерен назначить бывшего посла США в Афганистане Залмая Халилзада спецпосланником, который будет курировать мирный процесс между Афганистаном и Талибаном, а также интеграцию Афганистана в индо-тихоокеанскую стратегию администрации.

Об этом сообщили два американских чиновника и сотрудник Конгресса, ознакомленные с планом.

Халилзад, который не ответил на запрос, касающийся его потенциальной новой роли, как ожидается, в ближайшее время посетит Южную Азию.

Уроженец Афганистана, получивший образование в Американском университете в Бейруте и Чикагском университете, Халилзад считается опытным дипломатом во внешнеполитических кругах Республиканской партии. Он также служил послом США в Ираке и ООН. Переходная команда Трампа рассматривала его в качестве кандидата на должность госсекретаря, особенно после того как он представил тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа перед его первой крупной внешнеполитической речью во время предвыборной кампании.

Несмотря на эскалацию насилия в Афганистане, командующий американскими силами в этой стране заявил в среду, что коалиция во главе с США увидела надежду в заявлениях Талибана, в которых он проявил интерес к переговорам о прекращении 17-летней войны, а также в стремлении афганских общественных и религиозных деятелей к миру. По мнению генерала Джона Николсона, это может привести к политическому примирению.

«У нас появилось беспрецедентное окно возможностей для установления мира», – заявил генерал группе журналистов Пентагона из Кабула.

Комментарии Николсона прозвучали через день после ракетного удара в центре Кабула, нанесенного, когда Гани выступал с речью по случаю праздника Ид аль-Адха. Инцидент стал свидетельством нестабильности ситуации даже в тщательно охраняемой столице.

Николсон отметил рост численности и усиление потенциала афганских ВВС и сил специальных операций. По его словам, достигнутый прогресс будет иметь все большее значение в предстоящем году.