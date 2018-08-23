«Система Лукашенко – как невылеченный больной, у которого бывают рецидивы болезни» 1 23.08.2018, 13:01

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Эксперты – о состоянии экономики Беларуси.

Реформы в области экономики Беларуси – не нужны. Все эксперименты в области экономико-социальных отношений – политы человеческой кровью и поэтому ни один политик в здравом уме этого не допустит. С такой программной статьей выступил в газете «Советская Белоруссия» глава Комитета Государственного контроля Леонид Анфимов, сообщает «Белсат».

Идея плановой экономики – это идея будущего, опередившая свое время. А причина экономических проблем не в том, что Беларусь слишком нерешительно проводит рыночные реформы, а наоборот: в том, что недостаточно решительно этим реформам сопротивляется. С подобным тезисом выступил сегодня в газете «Советская Белоруссия» председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

По словам Анфимова, если бы белорусскому руководству не мешали проводить собственную политику, то наша страна на сегодня уже вошла бы в тридцатку наиболее успешных государств мира.

«По словам Анфимова, вот эти проклятые капиталисты нам только вот эти коварные сценарии подбрасывают, чтобы здесь все у нас обвалилась. Но официальный Минск уже второй раз пытается нормализовать отношения с Западом. Это Минск лезет туда», – комментирует политолог Александр Класковский.

В своей статье председатель КГК критикует постсоветские страны, которые позволили западным корпорациям уничтожить собственную промышленность, а взамен закупают продукцию, которую когда-то производили сами, на Западе, залезая в долги. А трудоспособное население, по мнению Анфимова, спасаясь от нищеты дома, разъехалось на заработки по миру. Беларусь же, считает чиновник, напротив, сохранила пусть и неэффективные государственные заводы, которые, однако, поставляют дешевую технику на внутренний рынок и экспорт. Экономист Михаил Залесский отмечает, однако, что дешевые МАЗы – иллюзия, так как на ежегодные многомиллиардные субсидии государственным предприятиям доплачивает все общество.

«Зачем мы устанавливаем цены на эти МАЗы, тракторы, сеялки, веялки и бороны? Давайте будем раздавать их производителям сельхозпродукции, строителям, дорожникам – бесплатно. С кого мы будем брать деньги в итоге?», – отмечает экономист.

Опрошенные нами специалисты в ответ на размышления чиновника приводят цифры и факты. Так Словакия, некогда одна из самых бедных стран коммунистического блока, на сегодня стала крупнейшим в Европе производителем автомобилей на душу населения – благодаря приходу туда таких корпораций, как «Пежо», «Ситроен» или «Киа». Средняя зарплата в Литве или Польше в разы превышает белорусскую, при отсутствии энергетических дотаций со стороны России и меньшим государственным долгом.

«Прошло уже 30 лет реформирования здесь. Мы видим, что у нас начинают и бросают, начинают и бросают. Ничего не доведено до конца. Они как невылеченной больной, у которого бывают рецидивы болезни. Также не доведенные до конца реформы дают худшие результаты, чем полное отсутствие реформ», – анализирует Михаил Залесский.

А политический обозреватель замечает, что статья Анфимова повторяет и обосновывает заявления Александра Лукашенко, сделанные по поводу отставки правительства в эту субботу.

«Некоторые в правительстве начали понимать это по-другому, мол, давайте быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее распродадим», – заявил Лукашенко в субботу.

При этом глава государства заявил, что не против приватизации, но только точечно и там, где государство, по мнению чиновников, не сможет хозяйничать само. Согласно же Класковскому, из тех заявлений Лукашенко и сегодняшней статьи Анфимова можно предположить, как на самом деле будет работать новоназначенное правительство.

«В той системе, которую отстроил Лукашенко, приходится хлестать кнутом, периодически менять этих людей. Но, к сожалению, это не дает существенного эффекта и не ведет к тем реформам, которые давно нужны Беларуси», – полагает Александр Класковский.

Всего опрошенные нами эксперты напоминают: те страны, которые проводили реформы быстро, чувствуют себя сегодня лучше, чем те, что тормозили их или останавливали на полпути. К примеру, соседняя Польша, которая наиболее решительно провела рыночные реформы в начале 1990-х, ни разу с тех пор не проваливалась в рецессию. Медленная же приватизация приводит к трате национальных ресурсов и препятствует созданию новых рабочих мест.