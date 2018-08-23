Под Версалем мужчина с ножом напал на прохожих 23.08.2018, 13:07

1,117

Один человек погиб, двое ранены.

Вооруженный ножом преступник напал на прохожих во французской коммуне Трап недалеко от Версаля.

Об этом сообщает AFP.

В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Источник агентства в полиции сообщил, что правоохранители "нейтрализовали" нападавшего. Пока неизвестно, жив ли он.

"Полицейская операция на улице Камиллы Клодель завершилась. Избегайте района и не пересекайте периметры безопасности, чтобы не мешать работе полицейских", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

[#Trappes] Opération de #police terminée rue Camille Claudel.

Individu maîtrisé.

Évitez le secteur et respectez les périmètres de sécurité pour ne pas perturber le travail des policiers. — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) 23 августа 2018 г.

Полиция пытается установить, связано ли преступление с террористическими мотивами.

По информации BFM TV, преступником оказался мужчина 1982 года рождения, ранее судимый за оправдание терроризма. Во время вмешательства полиции он закричал "Аллах Акбар". Несмотря на радикализацию, вероятной причиной нападения считается бытовой конфликт.

Коммуна Трап расположена в 30 км к западу от Парижа - это бедный город, возраст половины из 30 тыс. жителей не превышает 25 лет, а уровень безработицы приближается к 20%. Правительство поместило город в список из 30 районов "республиканского восстановления", в котором задействованы дополнительные силы полиции.