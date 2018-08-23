Полковник Щукин повторяется Телеграм-канал «СерпомПо»

23.08.2018, 13:13

2,379

Путинских хакеров снова поймали «на горячем».

«Майкрософт» поймал российских хакеров, связанных с российской разведкой. Это все тот же «модный мишка» - Fancy Bear.

Как сказано в старом советском фильме: «Полковник Щукин повторяется». Опять то же самое, что и в 2016 году – во время атаки на выборах Президента Соединенных Штатов – создание ложных доменов, чтобы воровать пароли. Украв пароли, получить доступ к информации, которую можно использовать в своих целях.

Для этого путинские хакеры создали пять ложных доменов – два выглядели как сайты американских консервативных исследовательских организаций – Гудзоновского Института и Международного республиканского института. Три других выглядели так, чтобы казалось, что они принадлежат американскому сенату.

Показательно, что Fancy Bear поймали не государственные службы Соединенных Штатов, а частная компания «Майкрософт». Как пишет на своем сайте «Голос Америки»:

«По поводу этой группы, как сказано в статье The New York Times, еще в 2016 году федеральный судья в штате Вирджиния согласился с выводом, что она продолжит свои атаки. Тогда же судья назначил особого пристава с полномочиями разрешать Microsoft закрывать поддельные веб-сайты сразу после их регистрации».

Вот «Майкрософт» и закрыл, подготовил доклад о вмешательстве, а его президент выступил с заявлением.

В ответ кремлевские пресс-Усы, как обычно, прикинулись ветошью. Мол, не понимаем о чем речь. А со Смоленской площади, из МИДа, понеслась знакомая, унылая, риторическая пурга в форме «комментария» про «охоту на ведьм», представление властей России кроткими овечками, и пустым угрозам в адрес «Майкрософт», «давно, активно и успешно работающей на российском рынке».

На кого эти ответы российских властей рассчитаны? Наверное, только на внутреннее российское потребление. В Соединенных Штатах эти комментарии если и несут какую-то нагрузку, то лишь убеждают в необходимости ужесточения санкций против российских властей. Там это смотрится так, что в ответ на конкретные обвинения российские власти отвечают риторикой, но продолжают делать то же самое.

Делайте, делайте дальше. «Помогите» своему другу Трампу, Ему сейчас только этого не хватало, чтобы в очередной раз прищемили ваш волчий хакерский хвост.

Телеграм-канал «СерпомПо»