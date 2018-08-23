Глас народа: Лукашенковскую систему ждет судьба мамонтов 12 23.08.2018, 13:24

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Режим уже не в состоянии обманывать белорусов.

Глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов в своей статье раскритиковал рыночные реформы и резко выступил против приватизации.

Ключевыми темами статьи стала критика приватизации и реформ и призыв придерживаться «собственного пути развития».

«Я сегодня с содроганием думаю, что было бы со страной, если бы все раздали в частную собственность или закрыли неэффективно работающие предприятия. К этому тогда, и с удвоенной силой теперь, нас призывает разномастный хор рыночников, называя заводы «токсичными активами», — продолжает он.

Анфимов также вспоминает плановую экономику, «которую только ленивый не пытается охаять, лягнуть как поверженного исполина». «Но этот сонм нестройных голосов идет не от твердого убеждения, что все действительно было плохо. Решают политическая конъюнктура и ангажированность дирижеров этого хора.

А ведь идея плановой экономики не просто опередила время! Она позволила в короткие сроки только за счет внутренних ресурсов восстановить разрушенную и Первой мировой, и гражданской войной экономику СССР. Все предприятия работали в теснейшей кооперационной связке. Каждый знал, что производить и сколько. А главное, не было проблем со сбытом продукции», — считает автор.

Читатели cайта Сharter97.org довольно резко отреагировали на статью лукашенковского чиновника:

«Свозите Анфимова на экскурсию в Вильнюс или Белосток, про Лондон уже не говорю».

«Никто ему не говорил, что все глупости в этом мире делаются с умным видом?»

«В начале 90-х мы с Польшей были примерно на одном экономическом уровне. Где сейчас мы, а где сейчас Польша в плане экономики???

После упоминании гражданской войны и начала СССР сразу подумалось, что наш экономический прогресс постепенно подход к уровню того времени...»

«Совершенно верно по поводу начала 90-ых. Сейчас Беларуси надо, как минимум, 20 лет чтобы догнать Польшу по развитию. А такими людям у власти и 50 лет будет маловато».

«Неудивительно, что дедуля так ностальгирует - в плановой экономике наиболее хлебные места у всевозможных контролёров и надзирателей, которые решают, что кому нужно».

«Лукашенковскую систему ждет судьба мамонтов».

«Жизнь будет развиваться по свои законам. И плевала она на таких, как Анфимов и Лукашенко с их содроганиями и причитаниями».

«Опричник определяет какой должна быть экономика в стране».

«Этот чиновник , как и все руководство страны , заблудился во времени и понимании современного мира».

«Из какого века этот динозавр?»

«Дед, а дед! Иди на пенсию, не позорь Беларусь! (Это мягко сказать). У ТАКИХ как ты учиться чему-либо - себя не уважать! Примитивизм - дибилизм во всей красе!»

«Такие мухоморы и держат в болоте Беларусь уже четверть века».

«Пока люди с таким мышлением в руководстве государства - прогресс невозможен».

Дедуля, живые предприятия - это которые развиваются и производят востребованную продукцию. А эти неповоротливые, под управлением чиновников с невыполнимыми никому ненужными планами предприятия, которые в большинстве случаев подкармливаются из бюджета, то есть денег налогоплательщиков, давно умерли, просто искусственно поддерживается "жизнь"».

«У тебя какая з.п. ??? Получай сколько люди получают!!! Не позорился на старости лет!!!!

Бред сивого мерена! Из-за таких закоренелых совдеповцев мы находимся в клоаке под названием лукашизм по сей день».

«Открой глаза и сравни, как живут страны, какие зарплаты и какие у нас. А вы всё будете держаться за государственное, воровать же проще из государственного.

Когда уже нажрётесь.

Хитрые воры опять хотят обмануть простых людей, но не получится», - подытожили читатели Сharter97.org