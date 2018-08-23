Польские следователи осмотрят обломки самолета Качиньского 23.08.2018, 13:31

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Фото: RIA News/Олег Минеев

Получен ответ на запрос польской стороны.

Российские власти разрешат следователям из Польши осмотреть обломки самолета президента Леха Качиньского, который разбился под Смоленском.

Об этом сегодня заявила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, от "компетентных органов" в Польше поступил запрос на проведение процессуальных действий на российской территории, сообщает interfax.ru.

В апреле 2018 года польская комиссия по расследованию катастрофы под Смоленском опубликовала новый отчет, в котором говорилось, что основной причиной крушения стал взрыв на борту самолета Качиньского. Позднее польские следователи заявили, что нашли следы взрывчатки на обломках самолета и теле одной из жертв. В отчете, обнародованном в 2011 году, говорилось об ошибках экипажа. Этот документ был аннулирован.

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского самолета Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек. В их числе был президент республики Лех Качиньский. Расследование трагедии продолжается до сих пор. Российские власти называли причиной крушения ошибку пилота.