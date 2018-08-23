Кризис правительства случился – теперь дело за девальвацией рубля 4 Владимир Тарасов, «Белрынок»

23.08.2018, 13:40

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Фото: Reuters

Денег на выполнение всех фантазий Лукашенко в стране нет.

В начале марта мы предсказали, что Беларусь ждет правительственный кризис и девальвация белорусского рубля. Кризис случился, теперь дело за рублем (курс доллара за пол года вырос только примерно на 5%).

О том, что в нашей стране возник конфликт между правительством и Лукашенко, стало ясно еще в начале текущего года после совещания 2 марта, на котором выяснилось, что правительство не собирается выполнять распоряжение Лукашенко по увеличению средней заработной платы в стране до 1 тыс. рублей к концу I квартала 2018 года.

В апреле стало понятно, что поручение действительно не выполнено, но Лукашенко не стал принимать никаких мер. Он промолчал, а обсуждение вопроса о зарплате прекратилось как по волшебству, будто никогда такого поручения и не было.

Однако, как оказалось, Александр Лукашенко не забыл о нем, а готовился к смене правительства, выбирая для этого более удобный случай. Отправлять правительство в отставку тогда было нельзя, так как сам Александр Лукашенко приказал обеспечить рост зарплаты только в соответствие с увеличением производительности труда, поэтому у правительства было формальное оправдание невыполнения поручения: предприятия не повысили производительность в должной мере, поэтому и зарплата не поднялась. В такой ситуации, наказав правительство, Лукашенко выглядел бы глупо.

Версия Лукашенко: чаша терпения переполнена

Поэтому нужен был другой повод для отставки правительства. Им, похоже, и стала сравнительно небольшая провинность, выразившаяся в невыполнении поручения Александра Лукашенко по развитию экономики Орши. Он в ходе посещения этого города обнаружил там множество безобразий, после чего и отправил правительство в отставку.

Впрочем, сам Александр Лукашенко 18 августа объяснил некоторую несоразмерность преступления правительства и наказания за него немного по-другому. События в Орше, по его словам, стали каплей, которая переполнила его чашу терпения. Суть же в том, что некоторые члены правительства решили, что курс, объявленный Лукашенко, можно не выполнять, а пытаться реализовать свой собственный курс. Здесь Лукашенко вскользь заметил, что в «в других же странах так желается». Он намекал, по-видимому, на Россию, где действительно правительство проводит одну политику, а Лукашенко Владимир Путин декларирует другую.

При этом 18 августа Александр Лукашенко назвал, кроме Орши, еще только одно невыполненное поручение – это увеличение зарплаты. Но он не упомянул свое же поручение держать темпы ее роста не выше прироста производительности труда, которое правительство как раз почти выполнило!

Лукашенко, объясняя свое решение, сослался также на разногласия с правительством по поводу приватизации и программы МВФ, в рамках которой подразумевается «обвальная приватизация», а также быстрое повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения до 100% от себестоимости. Разногласия по данным вопросам у Лукашенко и некоторых членов правительства действительно имелись, но чиновники ведь выполнили поручения Лукашенко – приватизации нет, цены на услуги растут медленно, правительство усиленно трудилось над сокращением себестоимости этих услуг.

То есть, наказания чиновники за это не заслужили. К тому же, большинство поручений Лукашенко правительство выполняло. Например, распорядился Лукашенко меньше строить жилья в Минске и в Минском районе, и ведь строят меньше, хотя и деньги есть, и земля имеется, и стройкомбинаты работают вполсилы. В частности, по итогам января-июля 2018 года в Минске введено в эксплуатацию жилья на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

А ведь в данном случае тоже имеется противоречие между противоположными поручения Лукашенко: он ведь одновременно поручил увеличивать темпы роста ВВП и зарплату, а сокращение жилищного строительства в Минске препятствует и росту ВВП и увеличению зарплат. И как тут понять, какое поручение выполнять, а какое нет?

Белорусским чиновникам приходится постоянно ломать головы на этим вопросом. И они действовали, на самом деле, очень просто: выполняли те поручения, на которые были деньги. Средств на повышение зарплаты до 1 тыс. рублей не было, как и на развитие Орши, вот эти поручения они и не выполнили. А средств на выполнение, например, поручений удержать темпы роста зарплаты не выше темпов роста производительности и сократить строительство жилья в Минске не требовалось, вот эти поручения они и выполнили. То есть, никакой оппозиции правительства Лукашенко и какого-то особого курса, на самом деле, похоже, не было.

Старое правительство, разумеется, могло напечатать деньги. Но это привело бы к девальвации рубля. А как показал пример экс-главы Нацбанка Петра Прокоповича, такие действия влекут за собой отставку. Так что чиновники оказалось в безвыходном положении: не выполнишь поручение – тебя уволят, выполнишь – тоже уволят.

Денег на выполнение всех поручений Лукашенко в стране нет

Как бы то ни было, теперь у Беларуси и Александра Лукашенко имеется другое правительство. Но вопрос, а как оно будет следовать курсу Лукашенко и выполнять противоречащие друг другу поручения? На него пока нет ответа.

Новый премьер-министр РБ Сергей Румас 20 августа в своем первом выступлении в качестве главы правительства сказал, что ждать ревизии принятых решений или революционных разворотов не стоит. По его словам, задачи, стоящие перед правительством, известны и определены программными документами. Он также отметил, что Лукашенко сделал акцент на дисциплине, порядочности и сплоченности, уделив много внимания росту благосостояния населения.

О финансировании поручений Лукашенко Сергей Румас ничего не сказал, хотя успех его правительства зависит, главным образом, от того, как новая команда решит вопрос с поиском денег.

На то, что ключевая проблема, которая привела к отставке правительства, это дефицит средств, указывает и назначение на пост премьера – банкира. Сергей Румас на посту главы Банка развития РБ вполне успешно находил средства на финансирование государственных программ. Теперь перед ним стоит задача посложнее, найти деньги на рост благосостояния всего народа.

Эту проблему и придется в первую очередь решать новому правительству. С зарплатой еще ладно – она уже подбирается к 1 тыс. рублей, и к концу года, по-видимому, дойдет до нее. Похоже, что старое правительство все-таки поняло, что над ним нависла реальная угроза, и в текущем году начало активно увеличивать зарплаты в бюджетной сфере, повторяя при этом защитную мантру о необходимости роста зарплаты в соответствие с подъемом производительности труда. Но заклинание не помогло.

При этом обошлось без девальвации в силу ряда причин. Во-первых, за счет временного фактора (инфляция за два года съела изрядную часть покупательной способности рубля). Во-вторых, из-за неожиданного роста цен на нефть на мировом рынке, что увеличило доходы Беларуси от экспорта нефтепродуктов. В-третьих, из-за дополнительной финансовой поддержки со стороны России, оказанной после встречи Лукашенкоов двух стран в апреле прошлого года. И, в-четвертых, из-за российских и антироссийских санкций, которые привели к росту объемов белорусского экспорта в РФ. Но даже, несмотря на указанное стечение счастливых для Беларуси обстоятельств, процесс ослабления рубля уже начинается, и как только другие факторы, препятствующие его девальвации, потеряют силу, этот процесс может ускориться.

А ведь средства нужны не только для повышения зарплат. Например, на развитие городов Беларуси типа Орши тоже нужны деньги. А их в бюджете нет. Поэтому новому правительству предстоит совершить чудо и найти в экономике РБ какой-то новый источник финансирования для подъема экономики и благосостояния населения.

У Сергея Румаса, конечно, успешный опыт поиска ресурсов имеется. Поэтому можно ожидать, что скоро он предложит какой-то вариант действий Александру Лукашенко. От этого предложения и зависит ответ на вопрос, быть в Беларуси новой девальвации после смены правительства или не быть. Теоретически возможности получить дополнительные средства и не обвалить валютный рынок имеются, вопрос только в том, соответствуют ли они курсу Лукашенко. Поэтому, главная проблема, которую предстоит решить новому правительству РБ, это, возможно, даже не поиск способов получения финансирования, а получение одобрения Лукашенко на использование этих способов.

Владимир Тарасов, «Белрынок»