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Арина Соболенко: У меня еще никогда не было подобного матча

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  • 23.08.2018, 13:45
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Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка рассказал о победе на турнире в Нью-Хейвене.

Белоруска Арина Соболенко, пробившаяся в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в Нью-Хейвене, одолев в матче второго круга представительницу Австралии Дарью Гаврилову (6:3, 6:7, 7:5), призналась, что не могла сдерживать эмоции во время поединка, сообщает "Прессбол":

- Не знаю, что сказать об этой встрече. Раньше у меня еще никогда не было подобного матча. Невероятный, сумасшедший матч. Я имею в виду, что в моей голове творилось какое-то безумие. Хотелось кричать на всех — на команду, мальчиков, подающих мячи, на себя. Не знаю, почему, но этот день стал для меня сумасшедшим днем, и я счастлива, что выиграла, — приводит слова Соболенко courant.com.

Следующей соперницей Соболенко станет швейцарка Белинда Бенчич.


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