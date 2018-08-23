Американец получил от работодателя миллион долларов благодаря договору на салфетке 23.08.2018, 13:55

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Соглашение подписали в разгар вечеринки.

Житель Далласа Джонатан Колниак отсудил у бывшего работодателя Джеймса Баленги миллион долларов благодаря договору на салфетке, который они подписали во время вечеринки, пишет в среду, 22 августа, The Daily Mail (перевод – snob.ru).

В 2015 году Колниак заключил с Баленги соглашение, что поможет с продажей компании, связанной с поставками нефти. В ответ Баленги обязался отдать два процента акций своего бизнеса. Тогда сумма активов предприятия составляла около девяти миллионов долларов.

На салфетке была указана зарплата Колниака в сто тысяч долларов, фигурировали два процента, была подпись Баленги, но не говорилось о названии компании.

Что произошло дальше:

Колниак выполнил свою часть договора. Компанию купили за 820 миллионов долларов, после чего сумма акций выросла до 9,35 миллиона долларов. Однако когда он уволилися, то получил только 400 тысяч долларов и обратился в суд в 2017 году.

Адвокат Баленги заявил, что соглашение на салфетке было абстрактным и неполным, подписали его в разгар вечеринки, и в нем не указывалось название компании.

Суд решил, что договор действителен, и удовлетворил иск Колниака.