закрыть
23 августа 2018, четверг, 16:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Шокирующие фото общежития БНТУ

  • 23.08.2018, 14:43
  • 2,634

Плесень, прогнивший пол и едва живая сантехника.

Студенты архитектурного факультета БНТУ пишут: в этом году их выселили из студенческой деревни в Петровщине и выделили места в общежитии № 15 возле ст. м. «Борисовский тракт», пишет tut.by.

Но есть проблема: там давно не было ремонта: плесень, прогнивший пол и едва живая сантехника. «Нам говорят, что мы должны делать ремонт за свой счет, иначе вообще никуда не заселят», — рассказывает студентка Алина.

Алина (имя изменено. — Прим.) учится на четвертом курсе архитектурного факультета БНТУ. Первые два года жила в 16-м общежитии на «Борисовском тракте», затем ее поселили в общежитие № 1 на улице Чюрлениса (общежитие принадлежит МГЛУ, студенты БНТУ занимали там часть этажа).

На Чюрлениса девушка жила в комнате, рассчитанной на четыре человека. Хотела переехать в «двушку». На факультете, по ее словам, пообещали переселить в 2-местное жилье, если она «поездит на субботники и поубирается в новом общежитии», которое строилось для БНТУ в Студенческой деревне.

— Таких студентов, как я, было немало. Еще зимой мы убирали то общежитие. Отмывали от строительной пыли столы, полы, двери, плитку.

Обычно, говорит Алина, в конце учебного студенты архитектурного факультета пишут заявление на общежитие и «спокойно уходят на каникулы». В конце лета появляются списки, кого и куда заселяют. Как правило, это общежития № 16 и № 17 на «Борисовском тракте» или № 1 на Чюрлениса. Но в этом году что-то пошло не так.

— Пару недель назад сформировали списки. Сказали, что мест не хватает. В основном всех студентов расселили в 16-е общежитие по семь человек на блок: три человека в двушку и четыре — в трешку. Но там хотя бы нормальный ремонт.

Алину и еще несколько десятков человек определили в 15-е общежитие, где архитектурный факультет обычно не жил. Состояние жилья потрясло студентов.

— Я недавно туда ходила. Там ужасные полы, туалет, повсюду плесень. В блоках у некоторых ребят оторвана раковина, лежит в ванной. Все очень плохо, там невозможно жить. Воспитательница, с которой мы общались, сказала: «Вы должны сделать ремонт, это обязательно». Без него там действительно жить невозможно.

Почему Алину не заселили ни в обещанное новое общежитие на Чюрлениса, ни в то, где она жила предыдущий год, ни в 16-е на «Борисовском тракте», девушке пока не объяснили.

— Мама одной из студенток звонила директору Студгородка БНТУ. Он сказал, что был не в курсе о заселении студентов в непристойные блоки.

По словам одного из сотрудников общежития № 16, в этом году БНТУ лишился 90 мест в Студенческой деревне на Петровщине. Взамен студентам выделили восемь блоков на 40 человек в 15-м общежитии на «Борисовском тракте».

— Многие родители студентов уже приезжали, видели комнаты и даже сделали ремонт. Сказали: «Главное, чтобы ребенок жил в общежитии». 27 августа будет проходить заселение первокурсников. Их должны обеспечить жильем на 100 процентов. После этого будут смотреть, как расселить оставшихся 50 человек, которые лишились места в Студенческой деревне и не получили другого. По подселению третьим или четвертым в 16-м общежитии еще нет окончательного решения. Выйдет из отпуска замдекана — будет решать.

Журналисты направили в БНТУ официальный запрос, в котором попросили рассказать, почему студентов переселили из Студенческой деревни на Петровщине, а также почему они не получили места в новопостроенном общежитии. Проректор по учебной работе Олег Гусев пообещал дать ответы на вопросы.


популярное за неделю

Мнение

Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко
Ничего важного
Ничего важного Ирина Халип