Новый герой нашего времени 2 Гульнара Бекирова

23.08.2018, 13:59

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Это совсем другое кино – и оно будет о свободе.

Я не помню Олега Сенцова по моей крымской жизни. Мы существовали в каких-то разных измерениях. Лишь совсем недавно в Youtube посмотрела его интервью на «Черноморке» за год до ареста – это был май 2013 года. Удивительно, я тоже была не раз в той студии, регулярно смотрела этот крымский телеканал, но об Олеге узнала лишь после событий весны 2014 года.

В том интервью журналист расспрашивал Олега о его нашумевшем фильме «Гамер», о творчестве, о будущем фильме «Носорог» – криминальной драме, к съемкам которой режиссер планировал приступить… Олег отвечал вежливо, но как-то неохотно – казалось, вся эта телевизионная мишура ему была скучна, и он ждал, когда же закончится это бесконечное интервью. В его поведении были заметны цельность характера, основательность, нежелание говорить приятные вещи и заниматься саморекламой. Такой себе интроверт, поглощенный творчеством.

Спустя год, в мае 2014-го, Олег уже был арестован. И вдруг оказалось, что «принципиальная беспринципность», аполитичность художника – совсем не про него.

Новое время дало новых героев – тех, о ком мы порой ничего не знали или знали в ином качестве: Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Владимир Балух, Ильми Умеров, Эмир-Усеин Куку – всех не перечислить.

«Большое предательство начинается иногда с маленькой такой трусости... Когда тебе надевают мешок на голову, немножко бьют, и через полчаса ты уже готов отречься от всех своих убеждений, оговорить себя в чем угодно, оговорить других людей, только чтобы перестали бить. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать или умереть», – это сказал Олег в своем последнем слове на суде.

Я верю, что мы не только скоро увидим Олега на свободе, но и доживем до его нового фильма

В жизни хэппи-энд случается не так часто, как в кино… И все же невозможно допустить, что тот триллер, который сегодня разыгрывается прямо на наших глазах, закончится трагедией. Я верю, что мы не только скоро увидим Олега на свободе, но и доживем до его нового фильма.

Мне кажется, это совсем другое кино – и оно будет о свободе.

Гульнара Бекирова, «Крым. Реалии»