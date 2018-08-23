Фокус с белорусской инфляцией 2 Cергей Сацук

23.08.2018, 14:01

3,330

Фото: Reuters

Как власти лукавят насчет инфляционных процессов в стране.

Официальная инфляция в Беларуси все ниже и ниже, а цены все выше и выше. Вон и телекоммуникационные компании объявили о повышении тарифов. Куда же пропадают все инфляционные процессы в стране?

Без всяких шуток, белорусское экономическое чудо - самое чудесное чудо во всем мире. Вряд ли даже Дэвиду Копперфильду, провернувшему фокус с исчезновением статуи Свободы, под силу было такое.

Официально инфляция в Беларуси становится все меньше и меньше. Последние месяцы и вовсе дефляция фиксировалась. Правда, это не в сравнении с 2017 годом, а с предыдущим месяцем. Но даже если сравнивать с 2017 годом, инфляция все равно бьет минималистические рекорды. И это при том, что все кругом наблюдают значительный рост цен.

Только автомобильное топливо, по данным концерна "Белнефтехим", подорожало с начала года почти на 15%. С учетом энергоемкости ВВП и того факта, что автоперевозки так или иначе касаются всего, это довольно значительный вклад общую копилку роста цен.

В июле МАРТ начал антимонопольное расследование в отношении производителей мяса птицы, которые вдруг подняли цены сразу на 28%. Расследование все еще идет, но цены так и остались на задранном уровне. А с учетом того, что курица является основным продуктом питания большинства белорусов, заменяющим мясо, повышение цены ощутили на себе многие.

И вот так по очень многим направлениям, так и хочется сказать: куда не кинь - всюду клин. Вот покупал двустороннюю вагонку Борисовского завода. В марте, апреле, мае, июне платил по 5,50 за упаковку. В июле захожу в магазин - 7 рублей. Рост одномоментный сразу на 27,2%, практически такой же, как у курицы. Случайно ли? Спрашиваю в магазине, почему так цена подскочила - кивают на отпускные цены производителя.

Цемент в 2017 году покупал по 4,5 рубля за мешок в 25 кг. Сейчас опять понадобился, захожу в тот же магазин - 7 рублей точно такой же мешок. Рост аж на 55%. Помня комментарий Министерства архитектуры и строительства, что цена на цемент осталась прежней, а просто некоторые посредники задрали цены, прошвырнулся по магазинам ради интереса. В том числе и по государственным - цена практически везде одинаковая, плюс-минус 5%. Самый дешевый цемент - литовский, по 6,85 рублей.

Самый незаметный рост произошел в сфере продуктов питания, стоимость которых составляет в районе рубля: было рубль двадцать, стало рубль сорок - для большинства потребителей и незаметно.

А детские игрушки, которые мы вовсе не каждый день покупаем и потому не можем запомнить, как было в 2017 году, чтобы сравнить с нынешней ситуацией. Но я все же заметил, поскольку в прошлом году покупал недешевую игрушку внуку одного белорусского производителя и поэтому помнил цену. Сейчас глянул - выросла цена. Хотя многие не сразу заметят разницу между 75 и 82 рублями, особенно, когда впервые покупают.

И совершенно не случайно МТС, velcom и "Белтелеком" объявили о повышении стоимости тарифов с 1 сентября.

Они видят общую тенденцию и четко реагируют на нее. Да, стоимость регулируемых государством услуг "Белтелеком" не поднимает, но это же вовсе не значит, что инфляции в стране нет. Вслед за телекоммуникационными компаниями, многие порталы уже объявили о повышении стоимости рекламы с 1 сентября. В некоторых случаях - до 40%. И на этот шаг они пошли вовсе не потому, что трафик у них так существенно вдруг вырос летом. "Ежедневник" пока тут не в общем тренде, но тоже задумываемся.

Вот я смотрю на весь этот существенный рост цен (про недвижимость дальновидно промолчу), и думаю, куда он весь девается, что Национальный статистический комитет дает такие удивительные данные по инфляции?

Открыл на Белстате большую таблицу с ценами на продовольственные и непродовольственные товары - все вроде верно. Вот, например, по Минску цена цемента в мешках по 50 кг - 20 рублей, хотя в Могилевской области - всего 10. И по остальным товарам, кажется, все правильно.

Скорее всего, вся хитрость заключается в отборе товара, который попадает в мониторинг цен.

Вот, например, цена на джинсы мужские в среднем по стране составила в июле 59,65 рубля: самые дорогие традиционно в Минске - 63,12 рубля, а самые дешевые - в Гомельской области 55,51 рэ. Но вот вопрос: что за джинсы попадают в мониторинг, какая их характеристика и есть ли они реально в продаже? Или просто брюки мужские со средней ценой по стране в 58,38 рублей. Это что за штаны, из какого материала, какая там подкладка, и есть ли она вообще? Ширинка на замке али на пуговицах?

Пару лет назад "Ежедневник" писал, как белорусские производители обходят мониторинг цен, чтобы к ним не было вопросов со стороны регуляторов. Например, взять те же брюки: для мониторинга можно выпускать малую партию одних, по строгой цене, а в продажу пускать другие - по реальной коммерческой цене.

Но два года назад КГК выявил такие махинации среди переработчиков АПК и вроде как пресек. Или не пресек? Может быть схема была признана жизненно необходимой и получила еще большее распространение в Беларуси, чтобы электорат лишний раз не волновать?

Гадать тут можно долго, но точно можно сказать, что фокус с белорусской инфляцией уже можно заносить в анналы иллюзионистов.

Cергей Сацук, "Ежедневник"