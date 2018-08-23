МИД РФ: Наши ответные меры против США – это как выстрел себе в ногу 1 23.08.2018, 14:13

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Россия признала, что не сможет отказаться от продажи США ракетных двигателей и титана.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует прекращать поставки ракетных двигателей РД-180 в США, несмотря на новую серию антироссийских санкций.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на российские государственные СМИ.

По словам Рябкова, Москва также не прекратит экспорт титана, необходимого американской авиационной промышленности

"Здесь у нас позиция однозначная...Мы не должны осуществлять ничего, что наносило бы нам самим ущерб. Никакие идеи из разряда свертывания поставок ракетных двигателей для американской космической программы, либо авиационного титана, который производится на совместном с Boeing предприятии, либо другие позиции по нашему экспорту в США не следует рассматривать в качестве опций", - заявил Рябков.

По словам российского чиновника, "это было бы равносильно выстрелу в ногу" для российской экономики.

Ранее в Госдуме РФ в качестве возможного ответа на новые американские санкции пригрозили запретом на поставки в США ракетных двигателей РД-180. Эти двигатели используются в ракете Atlas V, которая выводит на орбиту аппараты Пентагона и разведки США.

22 августа вступил в силу первый этап санкций против России, которые были введены из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Под новые санкции попадает поставка России продукции двойного назначения и экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.

Если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, вступит в силу второй этап санкций, предусматривающий снижение уровня дипломатических отношений, сокращение до минимума взаимной торговли и запрет полета в США для российских авиалиний.