Леонид Судаленко: Моя жалоба – первый шаг «стратегической тяжбы» против судов 23.08.2018, 14:18

Леонид Судаленко

Фото: charter97.org

Правозащитник добивается увеличения залов на резонансные судебные дела.

Заместитель председателя Мингорсуда Владимир Григорович отреагировал на жалобу гомельского правозащитника Леонида Судаленко. Претензии правозащитника вызвало то, что в первый день суда над лидерами профсоюза РЭП он не смог попасть на открытое судебное заседание, сообщает сайт телеканала «Белсат».

В столичном суде полагают, что это случилось из-за того, что Леонид Судаленко не является участником судебного процесса.

«Любой желающий должен иметь возможность присутствовать в открытом судебном заседании. Поэтому я не понимаю, почему я и еще несколько десятков человек не смогли попасть в зал судебных заседаний только потому, что он на 50 человек. Я говорил о том, что мне очень неприятно смотреть, как бывший руководитель страны Станислав Шушкевич, дедушка с тростью, сидит в коридоре, потому что он не мог туда попасть», – рассказывает Belsat.eu правозащитник.

Он говорит, что его жалоба – первый шаг «стратегической тяжбы». После получения ответа Леонид Судаленко уже обратился в суд Советского района Минска на действия районного судьи. Дальше будет суд первой инстанции.

«Я пройду все внутренние средства правовой защиты и обращусь в индивидуальном порядке в комитет ООН по правам человека и спрошу: определяется ли гласность размером кабинета судьи?»- говорит правозащитник.

На вопрос, почему же власти вообще назначают малые залы на резонансные дела, Леонид Судаленко замечает:

«Пока мы молчим… Судья же могла рассмотреть дело в своем кабинете. Пустить туда прокурора, секретаря, Федынича и Комлика – и все? И тоже сказала бы: «Ну извините, в моем кабинете мест больше нет». Обязанность государства – обеспечить большой зал».

Правозащитник отмечает, что проблему никто не поднимал на высоком уровне. Он уверен, что если дойдет с жалобой до комитета ООН, решение будет в его пользу.

Приговор лидерам Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадию Федыничу и Игорю Комлику суд Советского района Минска объявит 24 августа.