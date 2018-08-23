Фотофакт: В Британии продают целый остров по цене квартиры в Минске 23.08.2018, 14:23

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Щедрое предложение сделала всем желающим одна шотландская семья.

Она решила продать остров площадью 5 гектаров, расположенный в морском заливе в 2 часах езды от Глазго. За землю, находившуюся в их собственности более 70 лет, нынешние хозяева просят всего £120 000 (чуть больше $150 000), сообщает onliner.by.

По меркам Великобритании, которая «славится» своими негуманными ценами на недвижимость, сделанное владельцами острова предложение выглядит неслыханно щедрым. За уединенный кусок суши площадью более 5 гектаров они просят всего $150 000. Сумма не шокирует даже минчан, а жителям Соединенного Королевства она и вовсе покажется смехотворной.

Недостатком и одновременно достоинством объекта, имеющего название Eilean Nan Gabhar («Остров коз»), является его изолированность от цивилизации. Он расположен в морском заливе Лох Крайгниш у западного берега округа Аргайл на западе Шотландии. В настоящее время остров необитаем (в том числе и козами), однако живописная северная растительность представлена в ассортименте. Ко всему прочему, здесь нет запрета на строительство: теоретически после прохождения соответствующих экспертиз и получения разрешения на Eilean Nan Gabhar можно будет соорудить дом. Или все-таки оставить остров нетронутым, наслаждаясь при желании дикой природой.