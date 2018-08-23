Доллар и евро продолжают дорожать 23.08.2018, 15:24

Российский рубль дешевеет.

На валютных торгах 23 августа доллар и евро снова подорожали, а российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0134 и стоит Br2,056 (22 августа - Br2,0426 за $1).

Евро подорожал на Br0,0123 до Br2,3772 (22 августа - Br2,3649 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0231 до Br2,9974 за 100 российских рублей (22 августа - Br3,0205 за 100 российских рублей).