Мастер-ломастер Евгений Ихлов

23.08.2018, 14:30

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Евгений Ихлов

Фото: RFE/RL

Сирия могла бы начаться на Балканах.

Le style c’est l’homme...( Стиль – это человек) Сергей Владиленович Кириенко, похоже, похоронил второй режим...

Я специально ничего не читал к юбилею дефолта – чтобы не сбивать тогдашние свои впечатления и не размывать полученные тогда сведения... Однако глаз цеплял заголовки.

Все пытавшиеся (начиная с осени 1999 года, когда выкристаллизовался слоган победоносного правого либерализма: "Путина – в президенты, Кириенко – в Думу!") обосновать правильность финансовой политики недолгого кабинета Кириенко, ссылались на благотворность резкого снижения курса рубля для производства.

Но это значит лишь, что вся предыдущая финансовая политика чрезмерного укрепления курса рубля и занижения импортных пошлин была просто преступной.

Деньги – кровь экономики. Но избыточная густота крови – верный путь к инсульту, что и произошло в августе 1998 года. Дефолт стал "инъекцией гепарина"...

"Есть люди, которым чистое белье даже неприлично-с", – как говаривал знаменитый капитан Лебядкин...

Тоже относится и к твердости валюты в плохо работающих экономиках.

Ровно то же самое произошло в марте, когда целым рядом "активных мероприятий", политический "курс" Путина был поднят на невиданную высоту.

Курс доллара в июле 1998 мог быть не 6 рублей 30 копеек (т.е. возвращенный к госплановским 63 копейкам – первоначально деноминация предлагалась на четыре нуля, но решили не пугать пенсионеров и бюджетников превращением ежемесячных 300 тыс. в 30 рублей), а 9-10. Все лучше осенних 25.

Кстати, чернорыночный курс доллара в позднем СССР и был 2 рубля 50 копеек.

И то, что, сползя к 33 рублям, курс застыл так до осени 2014, т.е. целых 15 лет, говорит о его адекватности. Зато потом опять рывком стал 63... От судьбы не уйдешь!

Если бы орденоносец зафиксировал бы Путину вполне достойный результат где-то 55% при 60% явке – сейчас не было бы такой паники с "падающим домкратом" рейтинга, и не было бы этого отсиживания в кустах по важнейшему вопросу внутренней политики...

Если бы не идиотская накрутка на избирательных участках в духе совкового "встречного социалистического соревнования", то весь итог выборов не ставился бы под сомнение, ибо на самом деле ни у кого не было сомнений в победе Путина в первом туре...

Если бы не "операция "Ксю", а Явлинскому дали бы получить 3% и сохранили бы "Яблоко" как главную либеральную оппозицию, а не взорвали бы в ее рядах "вакуумную бомбу", то не было бы нынешней дихотомии – власть или революция, и соревнования Зюганова с Навальным за почетное звание главного вождя протеста...

А ведь еще год назад можно было создать красивую битву Навального с Явлинским – за звание Первого демократа и Навального с Зюгановым – за звание Первого оппозиционера...

А курс рубля можно было плавно опустить на необходимые 40-50%, начиная с первого биржевого кризиса в декабре 1997 года, когда и стали раздувать "финансовый пузырь" на рынке ГКО, не очень точно названный "пирамидой"...

И если уже вернулись к событиям лета-осени 1998 года, то необходимо напомнить, что во время стремительного разрастания шахтерской стачки с блокированием железнодорожного сообщения, именно Кириенко принял политически самоубийственное решение не выезжать к бастующим (как бы обязательно сделал Черномырдин), а выставить милицию и ОМОН у путей...

Между прочим, для развивающихся экономик временный технический дефолт и 50% девальвация национальной валюты – вовсе не конец света...

И решение не тратить стабилизационный кредит на сохранение курса было вполне обоснованное.

Сужу по тому, что когда осенью 2008 на поддержание стабильности стали спускать кудринский "подкожный жирок", то это лишь привело к скупке банками валюты и ускоренному бегству капитала...

Падение курса с 9 до 25 рублей было вызвано не пароксизмами финансовой катастрофы, а паникой на фоне трехнедельного политического кризиса.

Его причины были незамысловаты. Убрав "младореформаторов" с их фетишем финансовой стабильности (то, что позднее стало навязчивым бредом "тихой гавани" – сделать из России такой большой-пребольшой Сингапур), Ельцин решил вернуть экономическую власть практикам – и начать постепенный уход – в пользу Черномырдина.

Напомню, что координатором фракции "Нашего дома России" был молодой, но подающий огромные надежды реформатор, сторонник перехода к более парламентской системе ... отбивка ... Владимир Рыжков.

Мы уже были в полушаге от эволюционного продвижения к той либеральной модели, которая сегодня воспринимается почти как сказка...

Но тут Лужков, обещавший поддержку кандидатуры Черномырдина своими депутатами (в основном мажоритарии) – отыграл назад... Дума дважды отвергла Виктора Степановича... В стране разрасталась паника, регионы один за другим вводили запрет на вывоз товаров за свои пределы и вводили централизованный учет запасов, говорили о рационировании.

Поскольку за год до выборов Дума была нераспускаема, Ельцин в третий раз (после сентября 1993 и марта 1996) оказался перед перспективой конституционного переворота.

В итоге кризис удалось разрулить: по предложению Явлинского (за которым стояли Лужков и Гусинский). Была предложена кандидатура академика Примакова, прославленного тем, что именно по его предложению СССР пересмотрел в начале 70-х свое негативное отношение к терроризму, который долго считался "мелкобуржуазной революционностью", и стал спонсором сперва палестинского, а потом и левацкого терроризма.

И тут политическая ловушка вокруг Ельцина захлопнулась – взламывать ее придется через полгода.

План поэтапной передачи Ельциным власти консервативно-либеральным кругам, а значит, трансформации персоналистского режима в систему олигархической демократии был сорван.

Власть стала перехватываться тандемом Примаков-Лужков.

В этот момент у Ельцина вообще не было своей политической партии.

Затем Примаков стал брать под контроль и внешнюю политику – мартовский (1999) "разворот над Атлантикой", Лужков упорно превращал темы "возращения Севастополя" и привлечения к уголовной ответственности "Ельцинской семьи" (упоминая участь четы Чаушеску) в центральное место внутри политической повестки дня...

Ельцинское окружение сделало ставку на военный патриотизм и управляемый квазибонапортизм.

Сирия могла бы начаться на Балканах, но в июне 1999 Венгрия, Румыния и Болгария отказались пропускать в Косово борта с уже собранными в Кубинке десантниками (в т.ч. призываемыми на сборы) и поэтому 200 российских миротворцев, бросивших свою миссию в Сараево, как оказалось, совершенно напрасно занимали аэродром в Приштине...

В июле 1999 года штурмовики с Кубинки стали отрабатывать (у меня над головой) заходы на бомбардировку Тучково – прямо около излучины Москвы-реки, что напоминало Грозный, в котором петляет Сунжа... Затем российские десантники были отведены от взятых ими за месяц до этого (когда началась прямая конфронтация между президентом Чеченской республики Асланом Масхадовым и отрядами Шамиля Басаева) под контроль высот у дорог между Чечней и Дагестаном... Затем начался "джихад" Басаева и Хаттаба...

Все последующее широко известно...

Так дефолт 1998 года неизбежно вел Россию к войне (в одном из двух вариантов) уже через год, как и банкротство в мае 1931 года австрийского банка "Кредит-Аншальт", развалившее всю финансовую систему центральной Европы, через 20 месяцев открыло Гитлеру дорогу к власти.

Евгений Ихлов, «Фейсбук»