Торговый конфликт США и Китая: чем закончится битва титанов? 3 23.08.2018, 14:42

Американское наступление на китайскую экономику продолжается.

23 августа США ввели таможенные пошлины в размере 25 процентов на 279 наименований китайских товаров - общий предполагаемый объем импорта этих товаров составляет около 16 млрд долларов. В список наиманований входят различные виды полимеров, металлов, электроника и т.д. Китай ответил зеркальными мерами. В торговом конфликте с Китаем США уже во второй раз прибегают к штрафным сборам. До этого стороны обменялись повышением пошлин 6 июля. Тогда Белый дом ввел 25-процентные сборы для 818 наименований китайской продукции. Пекин в ответ наложил пошлины на 659 групп товаров из США, пишет dw.com.

К чему приведет эскалация торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира? По словам политолога из Кельнского университета Томаса Егера (Thomas Jäger), в Пекине как раз размышляют над тем, был ли адекватным ответ КНР на введение таможенных пошлин Вашингтоном в июле. "Тогда последовала незамедлительная реакция со стороны Китая - дескать, мы поступим так же. Мы сохраним, так сказать, паритет. Но со временем, во всяком случае так кажется, в Китае начали раздумывать, было ли это действительно правильно", - говорит Томас Егер.

Что думают китайцы о конфликте с США

Не только руководство страны, но и рядовые китайцы задумываются о том, к чему приведет торговый конфликт с США. "Я думаю, что США выиграют эту торговую войну, потому что они, по сравнению с Китаем, более развиты. Хотя население Китая велико, если начнется война преимущество - на стороне американцев", - считает 25-летний спортивный тренер Линь Цзайши, которого мы встретили на улице 6-миллионного китайского города Фучжоу.

"Я не думаю, что какая-то из сторон виновата, потому что обе преследуют свои национальные интересы. И правительство США под руководством Дональда Трампа должно блюсти интересы страны", - говорит 40-летний менеджер Чэнь Цзюнь.

"Мир не может существовать без США, - считает еще один собеседник DW, который пожелал остаться анонимным. -Соединенные Штаты сделали очень много для того, чтобы на земле был мир, они пожертвовали своими солдатами, они финансируют ООН. Даже если бы у Китая были такие же ресурсы, как у США, он бы не смог взять на себя такую же ответственность, потому что китайцы эгоистичны. Я хоть и китаец, но говорю это на полном серьезе".

Торговый конфликт или торговая война?

Уже несколько месяцев торговый конфликт с США - одна из самых важных тем в Китае. После того, как китайские государственные СМИ назвали его торговой войной, сразу после введения таможенных пошлин Америкой, тональность изменилась. Все чаще звучат аргументы о том, что в этом конфликте в итоге проиграют США: национальная экономика, потребители, работодатели. Китайская государственная газета Global Times на днях написала следующее: "Торговый конфликт жестко отразится, прежде всего, на американском среднем классе и на самых бедных".

Между тем в самом начале конфликта медиа КНР говорили об ущербе для собственной экономики. Сейчас в китайском обществе не только ведется дискуссия о том, к каким последствиям приведет торговый конфликт с Вашингтоном, но и нервно высказывают предположения на эту тему. Несмотря на мощную государственную пропаганду, кажется, все больше людей готовятся к самому худшему.

Вопреки строгим предписаниям многие китайцы пытаются обменять свои накопления в юанях на доллары, евро или золото. Попытки самых отчаянных лишь усиливают тревожные настроения китайцев, что особенно заметно в соцсетях: так, один из менеджеров попытался на днях покинуть Китай с килограммовым слитком золота. Этот случай стал одним из самых обсуждаемых в китайском сегменте интернета.

Но партийное руководство на самом деле уже отреагировало на возможную панику населения. Неофициально банкам было дано указание беспрепятственно выдавать лишь до 5 тысяч долларов наличными. В иных случаях банковские клиенты должны представлять доказательства того, зачем им понадобилась такая сумма в иностранной валюте.

Торговая война США и Китая: игра со страхом

"Торговая война вызывает страх у населения", - говорит Хуан Вэйпин, профессор экономики из Университета Жэньминь в Пекине. Он расценивает введением США пошлин как психологическое давление. "В ходе торговой войны между США и Китаем преобладает психологический эффект. Население действительно боится, но влияние этих мер на реальную экономику, минимально", - указывает Хуан Вэйпинь.

Объем таможенных пошлин, введенных Трампом, меньше чем прибыль от продажи недвижимости в китайском городе средней величины, подчеркивает профессор экономики. Не деньги, но страх у населения - вот самая большая проблема для китайской экономики, подчеркивает Хуан Вэйпинь.

Жэнь Цзэпин - один из самых известных аналитиков в стране, сотрудник исследовательского центра Evergrande Immobiliengruppe. Он полагает, как и многие китайцы, что время для открытой конфронтации с США еще не пришло.

"До торговой войны между Китаем и США в нашей стране была тенденция к переоценке собственных сил и раздуванию самомнения. Нынешний конфликт вызвал не что иное, как возвращение в разумные рамки. Мы должны признать, что Китаю необходимо еще много сделать в области инноваций, образования, развития финансовых институтов, армии, ядерных технологий и т.д", - констатирует китайский аналитик.

Многим партийным функционерам, от которых зависит судьба страны, должно быть ясно: из-за нынешнего конфликта с США и ряда других факторов амбициозная стратегия под названием "Made in China" не может привести к достижению цели в установленный срок, считает Томас Егер из Кельнского университета.

"Но самое позднее к октябрю 2049 года, когда Китай будет отмечать 100-летие со дня основания Китайской народной республики, ситуация изменится. К этому времени КНР захочет не только быть с США на равных, но и доминировать в мировой экономике с помощью ключевых технологий", - заключил Егер.