Стало известно, когда Британия предложит новые санкции против РФ 1 23.08.2018, 14:51

1,002

Санкции будут «всеобъемлющими».

Великобритания пока официально не обращалась к ЕС с предложением дополнительных санкций против России.

Об этом пишет Reuters.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант планирует призвать ЕС наложить дополнительные санкции на Россию в ответ на ее "враждебное" поведение во всем мире. Европейские чиновники ожидают, что Хант поднимет этот вопрос, когда все 28 министров иностранных дел встретятся для переговоров в Австрии в конце месяца. По их словам, вряд ли расширение санкций возможно через отрицание ряда государств.

Хант призывает ЕС, чтобы "санкции против России были всеобъемлющими", как это делают США, в ответ на применение химического оружия в Великобритании и Сирии.

"Нет никакого способа. Италия, Австрия и Франция очень хотят иметь бизнес с Россией", - сказал один из дипломатов ЕС.

Любые новые санкции требуют единогласного принятия всеми 28 государствами-членами.

31 июля Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Дипломаты заявили, что было предложено 8 фирм, но две были отброшены после оппозиции со стороны Германии и Италии, которые опасались ущерба для своих деловых отношений с Россией.

Многие государства ЕС выгнали российских дипломатов из-за отравления в Солсбери. Но оппозиция со стороны "голубей", к которым также относятся Греция и Венгрия, заблокировала любые дальнейшие меры.

В июле количество компаний РФ, попавших под санкции ЕС, увеличилось до 44. Кроме того, ЕС ввел запрет на въезд и замораживание активов для 155 человек по этим режимом санкций.

Ограничительные меры заключаются в замораживании активов в ЕС, принадлежащих этим субъектам, а лица и организации в ЕС не могут предоставлять им финансовые услуги.