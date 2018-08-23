Стало известно, когда Британия предложит новые санкции против РФ

Стало известно, когда Британия предложит новые санкции против РФ1
- 23.08.2018, 14:51
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Санкции будут «всеобъемлющими».
Великобритания пока официально не обращалась к ЕС с предложением дополнительных санкций против России.
Об этом пишет Reuters.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант планирует призвать ЕС наложить дополнительные санкции на Россию в ответ на ее "враждебное" поведение во всем мире. Европейские чиновники ожидают, что Хант поднимет этот вопрос, когда все 28 министров иностранных дел встретятся для переговоров в Австрии в конце месяца. По их словам, вряд ли расширение санкций возможно через отрицание ряда государств.
Хант призывает ЕС, чтобы "санкции против России были всеобъемлющими", как это делают США, в ответ на применение химического оружия в Великобритании и Сирии.
"Нет никакого способа. Италия, Австрия и Франция очень хотят иметь бизнес с Россией", - сказал один из дипломатов ЕС.
Любые новые санкции требуют единогласного принятия всеми 28 государствами-членами.
31 июля Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.
Дипломаты заявили, что было предложено 8 фирм, но две были отброшены после оппозиции со стороны Германии и Италии, которые опасались ущерба для своих деловых отношений с Россией.
Многие государства ЕС выгнали российских дипломатов из-за отравления в Солсбери. Но оппозиция со стороны "голубей", к которым также относятся Греция и Венгрия, заблокировала любые дальнейшие меры.
В июле количество компаний РФ, попавших под санкции ЕС, увеличилось до 44. Кроме того, ЕС ввел запрет на въезд и замораживание активов для 155 человек по этим режимом санкций.
Ограничительные меры заключаются в замораживании активов в ЕС, принадлежащих этим субъектам, а лица и организации в ЕС не могут предоставлять им финансовые услуги.