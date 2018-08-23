Блогера Андрея Паука оштрафовали на $368 4 23.08.2018, 14:56

Фото: svaboda.org

Суд оштрафовал активиста и блогера за сюжет на «Белсате», в котором он был главным героем.

Председатель Октябрьского районного суда Людмила Гармаш наказала 23 августа местного блогера Андрея Паука административным штрафом в размере 735 рублей за изготовление и распространение продукции СМИ без аккредитации для спутникового телеканала "Белсат" - по части 2, статьи 22.9 КоАП. Об этом сообщает cлужба мониторинга ОО "БАЖ".

Поводом стал сюжет "Блогеру угрожают судом за майку с надписью "Они любят тебя", показанный 8 июля на упомянутом телеканале.

"Считаю это местью чиновников мне за майку, - сказал Андрей Паук. - Не удалось наказать меня за оскорбление, то оштрафовали за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ".

История с майкой, на которой помещена фотография заместителя председателя Октябрьского райисполкома Владимира Елисеева и руководительницы Валентины Шлапаковай с надписью под ней «Они любят тебя», тянется от 9 июня. Тогда в Октябрьском проводился выпускной вечер. Андрей Паук пришел в упомянутой майке на центральную площадь, где снимал выпускников. Чиновники райисполкома обиделись, подали в милицию заявления. Мол, блогер «оскорбил их честь, опозорил чувства семьи».

Заявления рассматривал участковый инспектор Виктор Карпенок, но, по всему видно, не нашел оскорбления в фотографии и надписи.

О преследовании блогера за майку с надписью в июле рассказал телеканал "Белсат". Белорусские власти уже полдесятка раз отказали телеканалу в аккредитации.

В свою очередь милиция обвинила Андрея Паука в изготовлении для "Белсата" телесюжета, в котором он был главным героем.

Андрей Паук пояснил в суде, что он действительно интересовался у жителей Рудобелки, можно ли считать оскорблением майку с фотографией чиновников и надписью "Они любят тебя". Ответы рудабельцав он поместил на своей странице в YouTube в открытом доступе.

"Я не против, если часть снимков использовал "Белсат"- канал этот объективный", - объяснял в суде блогер Паук. И добавил: "Я вообще не понимаю, почему меня обвиняют в изготовлении сюжета. Я не монтировать снимки, не отсылал на "Белсат". У меня нет возможности транслировать видеосюжеты. В чем моя вина?"

Одновременно Паук сообщил, что съемки вместе с ним делал гомельский фрилансер Андрей Толчин. Ходатайствовал вызвать его в качестве свидетеля.

23 августа Толчин специально приехал в Октябрьский на суд. Он заявил, что делал запись об угрозах судом Андрею Пауку для агентства "Ньюс информация". Как распорядилась видеосъемкой "Ньюс информация", ему неизвестно. Возможно, они были проданы телеканалу "Белсат".

Судья Гармаш посчитала, что в объяснениях блогеров есть противоречия и постановила оштрафовать Андрея Паука на 30 базовых величин, что соответствует 735 рублям.