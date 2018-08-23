Польша достигла самых успешных показателей бюджета за последние 10 лет 23.08.2018, 15:04

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Растут и другие показатели экономики.

Министр финансов Польши Тереса Червиньская заявила, что дефицит государственного бюджета, заложенный в проекте документа, в 2019 году будет самым низким за последнее десятилетие. По словам политика, сокращение бюджетного дефицита происходит благодаря хорошей экономической конъюнктуре, сообщает «Радио Польша».

Тереса Червиньская обратила внимание, что, наряду с дефицитом бюджета, необходимо рассматривать также показатель государственного долга страны, который в Польше, по ее словам, является достаточно низким относительно принятых стандартов.

В проекте госбюджета Польши на 2019 год ожидается, что бюджетный дефицит составит 28,5 млрд злотых (более 6,7 млрд евро). Планируемый экономический рост – 3,8%, среднегодовая инфляция – 2,3%. Безработица под конец следующего года, согласно плану, составит 5,6%.