Как художница из ЮАР пишет картины совместно с муравьями 23.08.2018, 15:12

Получается эффектно.

Художница из ЮАР Янта Найкер пишет свои картины совместно с муравьями, которых приманивает рассыпанным по бумаге сахаром. И это не первый необычный опыт в её творчестве: она уже превращала свои ладони в объёмных животных, а лист с ближайшего дерева — в Джорджа Клуни, пишет medialeaks.ru.

Публикация от Iantha Naicker (Deaf) (@ianthaartlife) 22 Авг 2018 в 3:17 PDT

Южноафриканская художница Янта Найкер уже не первый год пишет в разных необычных художественных техниках, попадая со своими рисунками в различные мировые СМИ.

Так, в 2015 году о девушке из Дурбана и её 3D-рисунках на ладонях рассказывал Daily Mail.

В 2016 году Янта попала в российские издания благодаря портретам знаменитостей на древесных листьях.

Теперь же Найкер рассказала в Bored Panda о своей новой впечатляющей идее. Она решила писать картины вместе с муравьями.

Публикация от Iantha Naicker (Deaf) (@ianthaartlife) 21 Авг 2018 в 11:27 PDT

Девушка выкладывает все свои работы в инстаграм и объясняет, что появляющиеся на её картинах муравьи делают свою работу не бесплатно:

Публикация от Iantha Naicker (Deaf) (@ianthaartlife) 22 Авг 2018 в 2:20 PDT

- Я оставляю муравьям крохотные кусочки сахара, чтобы заманить их в нужные места на листе бумаги. Но сфотографировать их в нужный момент всё равно непросто, потому что они перемещаются очень быстро.

Найкер отмечает, что не все творческие союзы с муравьями получаются успешными:

Публикация от Iantha Naicker (Deaf) (@ianthaartlife) 22 Авг 2018 в 3:16 PDT

- Каждая удачная работа складывается из множества попыток. И две я так и не смогла сделать, но я стараюсь постоянно улучшать свой скилл.

Есть у Янты и картина, созданная одними лишь муравьями.

Публикация от Iantha Naicker (Deaf) (@ianthaartlife) 21 Авг 2018 в 1:30 PDT

Муравьи вообще так вдохновили девушку, что она стала создавать работы, где конечный рисунок складывается из множества нарисованных ей маленьких муравьёв.