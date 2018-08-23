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Украинская армия отбила масштабную атаку боевиков на Донбассе

  • 23.08.2018, 15:18
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Террористы вероломно нарушили перемирие.

В результате пятичасового боя на Бахмутской трассе в районе населенного пункта Крымское были уничтожены восемь боевиков, еще 11 были ранены.

Об этом говорится в докладе командующего Объединенными силами Сергея Наева президенту  Петру Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

Порошенко отметил, что сегодняшнее столкновение с врагом еще раз подтверждает два факта: "первое – россияне подло, нарушая перемирие, Минские соглашения, пытаются атаковать позиции наших войск, но (второе) наша армия и наши Вооруженные силы уже другие". 

Ранее сообщалось, что утром возле Крымского боевики попытались захватить один из украинских наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы.

Под прикрытием артиллерии и минометного огня террористы приблизились к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе Крымского.

В ходе пятичасового боя погибли четверо украинских военных, еще семеро были ранены.


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