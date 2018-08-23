Украинская армия отбила масштабную атаку боевиков на Донбассе
- 23.08.2018, 15:18
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Террористы вероломно нарушили перемирие.
В результате пятичасового боя на Бахмутской трассе в районе населенного пункта Крымское были уничтожены восемь боевиков, еще 11 были ранены.
Об этом говорится в докладе командующего Объединенными силами Сергея Наева президенту Петру Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.
Порошенко отметил, что сегодняшнее столкновение с врагом еще раз подтверждает два факта: "первое – россияне подло, нарушая перемирие, Минские соглашения, пытаются атаковать позиции наших войск, но (второе) наша армия и наши Вооруженные силы уже другие".
Ранее сообщалось, что утром возле Крымского боевики попытались захватить один из украинских наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы.
Под прикрытием артиллерии и минометного огня террористы приблизились к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе Крымского.
В ходе пятичасового боя погибли четверо украинских военных, еще семеро были ранены.