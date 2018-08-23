«Они не должны обижаться»: чиновник рассказал, сколько получают руководители 8 23.08.2018, 15:17

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Сергей Чепик

Фото: «Сельская газета»

Цифры впечатляют.

Председатель Поставского райисполкома Сергей Чепик заявил, что некоторые руководители сельхозпредприятий в районе получают три тысячи рублей зарплаты, а специалисты агропромышленного комплекса имеют 1200-1500 «при условии добросовестной работы», сообщает «Белсат».

Об этом он рассказал в интервью «Сельской газете», обсуждая указ №253, предусматривающий финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций (в том числе через процедуру банкротства). Если экономическое положение санацию провести уже не позволяет, предприятие ликвидируют. В Поставском районе под такую ликвидацию попали четыре из пятнадцати хозяйств.

По словам Чепика, когда-то в районе было 44 сельхозпредприятия, потом – 15, а к октябрю этого года их останется всего 11.

— При этом вся земля обрабатывается, площадь угодий ни на гектар не сократилась. Посмотрите, у нас нет заброшенных полей, которые остались незасеянными лишь потому, что не хватило сил и ресурсов. Это я к тому, что сельское хозяйство идет по пути укрупнения. Не мы придумали – время диктует свои правила.

Чепик полагает, что с укрупнением хозяйств не будет нехватки кадров, но сейчас такая проблема есть: за три последних года количество работников в сельской местности сократилось более чем на тысячу человек.

При этом председатель райисполкома утверждает: некоторые руководители хозяйств зарабатывают до 3 тысяч рублей.

— Наши руководители не должны обижаться. У директора одного предприятия средняя зарплата три тысячи рублей, у заместителя чуть больше. В другом хозяйстве – 2,5 тысячи рублей у директора. Можно работать? Можно. Было бы с чего платить. В других хозяйствах поменьше руководители зарабатывают, тем не менее у нас нет ни одного, кто сегодня получает меньше тысячи рублей. Даже к некоторым возникают вопросы: а зарабатывают ли они это? – говорит Чепик.

По его мнению, людей якобы меньше всего интересует материальный аспект.

— Все зависит от хозяйства, показателей и нагрузки на специалиста. Но, увы, материальная сторона многих меньше всего интересует. Им подавай два выходных, жесткий рабочий график с 8.00 до 17.00.