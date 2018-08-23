Токсичный Путин Александр Хоц

23.08.2018, 15:27

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Метафорическая токсичность кремлевского режима обретает реальные черты.

Тайно загадив европейские города Полонием и "Новичком", Путин продолжает гадить планете, забрасывая Баренцево море "ядерными энергоустановками" на "крылатых ракетах".

Тех самых, что (согласно его обещаниям) "могут летать сутками", - а пока что разбиваются и тонут - со своими ядерными двигателями. Все сделанные запуски кончались крушением, а самый "успешный" полет ядерной болванки в 2017 году длился 2 минуты.

Проблема в том, что рухнувший ядерный мусор надо доставать со дна моря. И его не заменишь муляжом, поскольку ядерной является сама ходовая часть.

Значит, так и будут "кинжалы" и "сарматы" гадить в океаны и моря, пока их "дальность" будет достигать хотя бы сотни километров. (А сколько ядерного мусора должно для этого упасть в воду, - одному богу известно).

Про бюджет не вспоминаю, - миллиарды вылетят в трубу, чтобы запустить ракету и достать, запустить и достать (с риском заражения среды).

"Токсичность" российского президента (о которой журналисты писали метафорически) начинает обретать черты физической реальности.

И синоним этой токсичности - российская империя. Именно ради имперских амбиций тайно травят людей и моря - кремлевские "цезари борджиа". Но те хотя бы остались в истории в роли покровителей высокой культуры.

Наши же запомнятся потомкам - покровителями имперского д…ма. Которое они и готовы доставать со дна Баренцева моря для рассмотрения, изучения и модернизации.

Александр Хоц, «Фейсбук»