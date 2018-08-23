Фотофакт: Как изменился Лукашенко за два месяца 5 23.08.2018, 15:38

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Похоже, у диктатора было тяжелое лето.

В эти дни Александр Лукашенко отдыхает в Сочи. 22 августа он встретился там с Владимиром Путиным.

Пресс-служба президента России опубликовала несколько фотографий с этой встречи. А журналисты Еврорадио сравнили их со снимками, опубликованными на kremlin.ru после прошлой встречи:

Похоже, у Александра Лукашенко было тяжелое лето:

Лукашенко и Путин 22 августа в Сочи...

...Путин и Лукашенко 19 июня в Минске.

Белорусские аналитики считают, что переговоры между Лукашенко и Путиным проходят тяжело. Круг вопросов, которые предстоит решить: кандидатура на должность посла России в Беларуси, сглаживание последствий российского "налогового маневра", рефинансирование кредитов, которые Россия уже выдала Беларуси.

Вот еще два фото для сравнения, с других ракурсов:

Александр Лукашенко 22 августа и 19 июня.