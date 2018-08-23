Минчанин: Друзья из США летели в Москву и хотели посмотреть на Беларусь, но их не пустили 23.08.2018, 16:08

«Безвиз» распространяется далеко не на все случаи.

Минчанин Евгений хотел пересечься с друзьями из США. Они как раз летели из Львова в Москву с паузой в белорусской столице, пишет onliner.by. Ребята знали о недавно продленном отечественном «безвизе» и хотели провести несколько часов в Минске. Правда, когда приземлились в Национальном аэропорту, оказалось, что их знакомство с городом-героем откладывается. В Государственном пограничном комитете объяснили, почему указ о «безвизе» распространяется не на все случаи.

— Два моих друга, граждане США, летели из Львова в Москву. Ввиду того что небо между Украиной и Россией закрыто, летели через Минск. Время было, так что могли позволить себе на несколько часов съездить в город из аэропорта. Мы хотели встретиться. Тем более ребята знали, что у нас ввели «безвиз». Самолет приземлился в 16:30. Друзья решили выйти из аэропорта, но им сказали: «Вы летите в РФ. Если выйдете сейчас, вас депортируют».

Евгений попытался решить вопрос.

— Позвонил на горячую линию ГПК. Мне сказали, что это ошибка. Иностранным гражданам надо просто подойти к пограничникам. Их выпустят. Я отправился в аэропорт. Американцы мои к тому моменту уже сменили международный зал на тот, из которого отправляются в Россию.

Когда приехал в аэропорт, мне перезвонили из ГПК: «Знаете, нет. Выпускать ваших друзей нельзя». Мол, по правилам «безвиза» человек, который прилетел в РБ, должен улететь в любую страну, кроме России. Так что остался я без общения с друзьями. Ребята полетели себе спокойно в Москву. То есть история про то, что «безвиз» работает, когда ты прилетаешь и улетаешь из РБ международными рейсами, с Россией не прокатывает.

Об этом же говорят в ГПК.

— В указе четко прописан этот момент. Рейсы между Республикой Беларусь и Российской Федерацией являются внутренними. Паспортный и пограничный контроль не осуществляется. Соответственно, положения указа, который разрешает иностранным гражданам находиться в Беларуси без визы 30 суток, на них не распространяется. Въехать в Республику Беларусь по «безвизу» иностранцы могут. Полететь отсюда в Россию — нет. Поэтому американцы, о которых идет речь, не покидали транзитной зоны. Если бы у мужчин были билеты на международный рейс из нашего Национального аэропорта, они могли бы выйти, погулять в городе, вернуться и улететь.