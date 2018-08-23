Сбербанк России потерял $1 миллиард в Турции 23.08.2018, 15:42

Финансовая система РФ терпит убытки из-за санкций.

Сбербанк продолжает сокращать бизнес за рубежом, который приносит ему убытки на фоне санкций США и Евросоюза, пишет finanz.ru.

До конца года крупнейший госбанк РФ избавится от своей "дочки" в Турции. Denizbank отойдет одному из крупнейших в ОАЭ Emirates NBD Bank - обязывающее соглашение по сделке уже заключено, сообщил Сбербанк в отчете по МСФО в четверг.

Стоимость сделки составит 14,6 млрд лир, или 2,35 млрд долларов по текущему курсу, что на треть меньше суммы, которую Сбербанк заплатил при покупке 6 лет назад (3,5 млрд долларов), и более чем вдвое ниже оценки, которую российский банк давал турецкому подразделению ранее (5-5,5 млрд долларов).

"Цена основана на консолидированных собственных средствах Denizbank на 31 октября 2017 года. В дополнение Emirates NBD выплатит проценты на покупную цену за период с 31 октября 2017 года и по дату закрытия сделки", - говорится в отчете.

Для российского банка приобретение Denizbank в 2012 году стало крупнейшей международной сделкой в истории. Сворачивать ее с убытком приходится, главным образом, из-за обвала турецкой лиры.

В 2012 году курс колебался около отметки 2 лиры за доллар, к началу 2018-го достиг 3,7 лиры за доллар, а в августе, на фоне введения санкций США против турецких министров, обвалился до исторического минимума в 7,2 лиры за доллар.

Уходить из Труции приходится из-за санкций, рассказывал в мае в эфире "Россия 24" глава Сбербанка Герман Греф.

"К сожалению, мы не можем получать дивиденды, не можем предоставлять финансирование нашему банку, не можем привлекать деньги с рынка. Мы наш турецкий банк вывели из-под американских санкций, он находится под европейскими санкциями, что делает его не конкурентоспособным на турецком рынке", - объяснял Греф.

Он добавил, что Сбербанк "никогда не стал бы выходить из этого бизнеса, если бы не санкционный режим".

Убыточным остается весь зарубежный бизнес банка: по итогам второго квартала он принес потери в 2 млрд рублей.

На этом фоне Сбербанк продолжает сокращение штата в России. По итогам первого полугодия из банка было уволено 10,9 тысячи человек.

Фактическая численность сотрудников с 310 тысяч 277 человек сократилась до 299 тысяч 405 человек.