Госдеп потроллил Кремль названием новой должности
- 23.08.2018, 16:01
Представитель Госдепа подтвердил, что название должности не было случайностью.
Государственный департамент США потроллил Кремль, назвав новую должность по России именем новейшего российского ракетного комплекса.
Об этом сообщает CNBC.
В своем обращении к нации ранее в этом году президент РФ Владимир Путин объявил о новейшем ракетном комплексе "Сармат", который поступит на вооружение российской армии. Российские новостные агентства начали разносить информацию, что комплекс способен стереть с лица земли территорию размером с Техас.
В этот вторник в Госдепе объявили о создании новой должности - старший советник по вопросам злонамеренной деятельности РФ и тенденций. На английском должность звучит следующим образом: senior advisor for Russian malign activities and trends, или SARMAT.
О введении новой должности рассказал помощник госсекретаря США Весс Митчелл во время слушаний комитета по международным отношениям сената США. В частности, на слушаниях обсуждался вопрос эффективности санкций в отношении России.
Как отмечает CNBC, представитель Госдепартамента США подтвердил, что название должности не было случайностью.
При этом пока неизвестно, назначил ли Госдеп кого-то на новую должность.