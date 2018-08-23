Госдеп потроллил Кремль названием новой должности 23.08.2018, 16:01

Представитель Госдепа подтвердил, что название должности не было случайностью.

Государственный департамент США потроллил Кремль, назвав новую должность по России именем новейшего российского ракетного комплекса.

Об этом сообщает CNBC.

В своем обращении к нации ранее в этом году президент РФ Владимир Путин объявил о новейшем ракетном комплексе "Сармат", который поступит на вооружение российской армии. Российские новостные агентства начали разносить информацию, что комплекс способен стереть с лица земли территорию размером с Техас.

В этот вторник в Госдепе объявили о создании новой должности - старший советник по вопросам злонамеренной деятельности РФ и тенденций. На английском должность звучит следующим образом: senior advisor for Russian malign activities and trends, или SARMAT.

О введении новой должности рассказал помощник госсекретаря США Весс Митчелл во время слушаний комитета по международным отношениям сената США. В частности, на слушаниях обсуждался вопрос эффективности санкций в отношении России.

Как отмечает CNBC, представитель Госдепартамента США подтвердил, что название должности не было случайностью.

При этом пока неизвестно, назначил ли Госдеп кого-то на новую должность.