В Киеве развернули самый большой флаг Украины 2 23.08.2018, 16:35

1,065

Cегодня украинцы празднуют День государственного флага.

Длина флага достигает 2700 метров, каждые 100 метров символизируют год независимости Украины. Об этом сообщает Укринформ.

Флаг развернули вдоль проспекта Бажана от улицы Ларисы Руденко до Харьковской площади.

– Это инициатива общественности. Длина флага – 2 км 700 метров. Флаг развернули в Дарницком районе столицы от улицы Руденко до Харьковской площади, – отметил руководитель аппарата Дарницкой РГА Николай Калашник.