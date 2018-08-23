Отважный дайвер, который залез в пасть к акуле, стал звездой Сети 5 23.08.2018, 16:43

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Тем самым он спас ей жизнь.

В Австралии дайвер вытащил из пасти акулы сеть и спас ее от смерти. На видео обратил внимание информационный портал WDTN, пишет lenta.ru.

Инструктор по дайвингу занимался со своими подопечными у восточного побережья страны, когда заметил серую песчаную акулу, во рту которой застрял кусок пластиковой сети. Он подплыл к рыбе и аккуратно извлек сетку из ее пасти. Позже он объяснил, что если бы этого не сделал, рыба могла бы умереть медленной и болезненной смертью.

В результате инцидента ни дайверы, ни акулы не пострадали.

Серая песчаная акула считается неагрессивной, однако с 1990 по 2011 год было зафиксировано 30 случаев нападений на людей, один из них с летальным исходом. Рыба относится к уязвимым видам из-за деятельности браконьеров: ее мясо является деликатесом, челюсти и зубы продают в качестве сувениров, а из печени добывают жир, который используют в производстве помады.