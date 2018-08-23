Навальный установил связь между Медведевым и коррупцией в Росгвардии 5 23.08.2018, 17:06

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Алексей Навальный

Росгвардия закупает продовольствие вдвое дороже рыночной цены.

Предприятие, закупающее продукты питания для сотрудников «Росгвардии», принадлежит людям, близким к премьер-министру Дмитрию Медведеву, или ему самому. К такому выводу пришел глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в своем расследовании, оно опубликовано в блоге оппозиционера, пишет «МБХ медиа.

Как выяснил ФБК, в декабре 2017 года распоряжением Медведева закупкой и организацией питания сотрудников «Росгвардии» может заниматься единственная компания — «Мясокомбинат «Дружба народов».

По данным ФБК, эта компания покупает продукты питания для сотрудников «Росгвардии» по завышенных в полтора-три раза ценам. Навальный сравнил их (опубликованы на госзакупках — прим.) с ценами на розничный товар в бюджетном магазине «Пятерочка».

«И вот результат моего эксперимента. В „Пятерочке“ — дешевле. Лук. Цена за килограмм в „Пятерчке“ — 26 рублей, Росгвардия закупает по 37; Масло. В „Пятерочке“ по 381 рубль за кг, Росгвардия покупает за 470; Картофель. В „Пятерочке“ по 24 рубля, Росгвардия закупает по 31; Капуста. В „Пятерочке“ — 14 рублей, Росгвардия закупает по 46; Яблочный сок. „Пятерочка“ — 76, Росгвардия — 87», — написал Навальный.

Говоря о собственнике нового закупщика продуктов, Навальный упомянул украинского бизнесмена Юрия Косюка, у которого «изъяли» его крымскую компанию. Теперь она принадлежит «определенным структурам, близким к руководству Российской Федерации», заявил ее бывший владелец. Он также добавил, что это не было сделкой. «Будем считать, что это был отъем», — заявлял Косюк.

Чтобы компания продолжила работать у новых собственников, Россельхозбанк выдал ей несколько кредитов на невыгодных для самого банка условиях, пишет Навальный. Он также отмечает, что среди новых собственников компании числится выпускник юридического факультета СпбГУ Борис Кантемиров, который ранее служил в Центральном архиве внутренних войск МВД, а потом работал генеральным директором в структурах петербургского бизнесмена Бориса Ванинского, который в свою очередь продал когда-то Медведеву дворец Кушелева-Безбородко, в котором есть лифт для автомобилей (о нем Навальный писал около года назад).

Оппозиционер выяснил, что Кантемиров, помимо прочего, является владельцем участка в непосредственной близости от резиденции Медведева в Маслово. ФБК отмечает, что Кантемиров — не последнее звено в этой цепочке.

«Понятно, что Кантемиров кого-то фронтует. Мы попытались разобраться кого, и сами видите — Медведев торчит отовсюду. Поэтому отложим в сторону Догмы и пишем как есть. У нас сложилось впечатление, что бенефициаром этой схемы с замыканием всего продовольствия Росгвардии на мясокомбинат „Дружба Народов“ является либо сам Медведев, либо люди из его ближайшего окружения», — заявил Навальный.