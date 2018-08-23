Что пытается скрыть глава Комитета госконтроля 15 23.08.2018, 17:24

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Леонид Анфимов

Леонид Анфимов пускает дымовую завесу.

22 августа произошло два важных события с участием председателя Комитета госконтроля. При этом выглядело так, что одним Леонид Анфимов хотел отвлечь внимание от другого, пишет UDF.

С утра на сайте «СБ. Беларусь сегодня» вышла статья, в которой председатель КГК раскритиковал рыночную экономику. И сделал это он очень эмоционально с фразами вроде «идея плановой экономики не просто опередила время», «кому-то неймется разрушить то, что обеспечивает спокойствие и стабильность», «главная реформа должна прежде всего в умах, в мозгах произойти».

Публикация была перепечатана многими сайтами и вызвала широкое обсуждение. После нее почти не обратили внимание на то, что в тот же день в Комитете госконтроля состоялось совещание, где рассматривались итоги работы ведомства за первое полугодие и определялись задачи на второе.

А обратить бы строило. Потому что среди прочего на заседании заявили: были проведены контрольно-аналитические мероприятия по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере государственных закупок, во втором полугодии КГК также продолжит контроль за исполнением законодательства в сфере госзакупок.

Отсюда мог родиться естественный вопрос.

Где было ведомство Анфимова, когда в Минздраве процветала коррупция?

Недавно Комитет государственной безопасности раскрыл подробности коррупционной схемы, в которую были втянуты чиновники Минздрава. Среди прочего взятки и откаты брали при госзакупках медицинского оборудования. Леонид Анфимов работал первым зампредседателя КГК с декабря 2010 года, а с октября 2014 года – председателем. Но за это время почему-то коррупционную схему его ведомство раскрыть не смогло.

Какие же нарушения выявлял Комитет госконтроля в сфере здравоохранения? Вот пример за прошлый год: Пинский отдел финансовых расследований пресек деятельность стоматолога, оказывавшего услуги без соответствующей лицензии Министерства здравоохранения.

Неужели Леонид Анфимов не задумывался о том, какие суммы вращаются без его контроля в Минздраве?

Интересны и отношения председателя Комитета госконтроля с Василием Жарко. В 2016 году он во время приема в Витебске обещал отцу, у которого серьезно болел сын, попросить министра здравоохранения взять этот случай на личный контроль.

В том же году во время приема в Миорах, когда внимание Анфимова обратили на больницу-долгострой, тот заявил: «Инвестиционная программа на следующий год уже практически сформирована. Но я переговорю с министром здравоохранения Василием Жарко. Может, удастся включить туда ваш объект за счет других источников, которые есть в распоряжении его ведомства».

Могло сложиться впечатление, что у Анфимова и будущего вице-премьера довольно хорошие отношения.

Еще одна недоработка Комитета госконтроля

Но были у КГК и другие недоработки. Говорить об этом позволяет начавшийся недавно суд над бывшим начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергеем Барисевичем. Среди прочего чиновника обвиняют в том, что он наживался на организации школьного питания.

Барисевича в апреле 2017 года задержал КГБ. И только спустя четыре месяца, в августе, Комитет госконтроля заявил, что, оказывается, еще есть резервы для того, чтобы сделать школьное питание дешевле, поскольку в некоторых случаях торговые надбавки на школьные обеды доходили до 200%.

После подобных случаев напрашивается вопрос, для чего вообще работает Комитет госконтроля. Поэтому публикация Леонида Анфимова в газете Администрации президента и напоминает дымовую завесу с целью отвлечения внимание от недоработок чиновника и его ведомства.