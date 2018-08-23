Российские тролли пытались повлиять на мнение Австралии о катастрофе MH17 3 23.08.2018, 17:31

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Фото: Reuters

«Фабрика троллей» действовала через Twitter.

Подконтрольная Кремлю так называемая "фабрика троллей" использовала интернет-платформу Twitter для вмешательства в Австралии, в частности, чтобы повлиять на общественное мнение о катастрофе пассажирского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом, пишет "Новое время".

К такому выводу пришли австралийские эксперты, проанализировав 2 973 371 твитов. Эти твиты были идентифицированы как связанные с российской компанией Агентство интернет-исследований двумя профессорами из Университета Kлeмcoнa. Исследуемые твиты были опубликованы в период с февраля 2012 года по май 2018 года, причем подавляющее большинство - с 2015 по 2017 год, сообщает The Conversation.

Новые доказательства свидетельствуют о том, что российская "фабрика троллей" Агентство интернет-исследований была нацелена на воздействие на мнение австралийцев в социальных сетях в период с 2015 по 2017 год, в том числе, относительно катастрофы MH17. В около 5000 твитах упоминались слова и хештеги #auspol (местный хештег, означающий австралийскую политику), Australia или MH17. В твитах часто ссылались на российские пропагандистские медиа - Sputnik и RT.

В исследовании отмечается, что скачок активности вокруг MH17 связан с ответом правительства Австралии на сбитие российскими военными пассажирского самолета рейса MH17, а также с тем, что Австралия отправила свои истребители в Сирию, где уже была развернута российская авиация. В этот период Силы обороны Австралии также столкнулись с российскими военными кибератаками.

По мнению исследователей, то, что активность троллей совпадала с обвинениями Австралии против РФ, говорит о том, что авторами этих твитов были российские интернет-тролли.

В исследовании отмечается, что скачок активности вокруг MH17 связан с ответом правительства Австралии на сбитие российскими военными пассажирского самолета рейса MH17, а также с тем, что Австралия отправила свои истребители в Сирию, где уже была развернута российская авиация. В этот период Силы обороны Австралии также столкнулись с российскими военными кибератаками.

По мнению исследователей, то, что активность троллей совпадала с обвинениями Австралии против РФ, говорит о том, что авторами этих твитов были российские интернет-тролли.