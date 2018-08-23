Топ-5 автомобилей, которые смогли обогнать самолеты 23.08.2018, 18:07

Сравнение автомобилей и самолетов нередко используется в рекламных целях.

Казалось бы, что мощнейшие самолеты не должны оставить ни единого шанса автомобилям, но как показывает практика, это не всегда так, пишет bigmir.net.

1. Bugatti Veyron vs. истребитель Typhoon F2

Гонку между Bugatti Veyron и Typhoon F2 организовали для очередного сюжета культового автошоу Top Gear. Задачей одного из ведущих шоу Ричарда Хэммонда было проехать по трассе всего одну милю вперед, развернуться и вернуться к финишу. В то же время пилоту нужно было подняться на ту же милю вверх, после чего спуститься к земле. В течении всей гонки Bugatti лидировал, но в самый последний момент истребитель вырвался вперед и победил.

2. Tesla Model S vs. Boeing 737

Если гонки между спорткарами и самолетами случались и ранее, то этот заезд стал известен, как первое соревнование электроавтомобиля и самолета.

Tesla Model S vs. Boeing 737 сразились в заезде на прямой. Гонку организовали в коммерческих целях, с целью продемонстрировать новый скоростной режим Tesla Model S Ludicrous mode. Именно после его включения электромобиль резко вышел вперед и выиграл гонку.

3. Porshe 918 Spyder vs. спортивный Zivko Edge 540

А эта гонка оказалась по настоящему веселой и захватывающей. Идея трассы похожа на ту, которую использовали в Топ Гир. И закончилась гонка похоже – поначалу Porshe ожидаемо вырвался вперед, но к финишу Zivko Edge 540 набрал скорость и не оставил гонщику никаких шансов.

4. Chevrolet Corvette ZR1 vs. истребитель FA-18 Blue Angels

Chevrolet Corvette ZR1 vs. FA-18 Blue Angels сразились по очень простым правилам – дрэг-рейс на одну милю. Истребитель не оставил авто никаких шансов и пересек финишную прямую тогда, когда Corvette был еще только на середине пути.

5. Болид F1 vs. истребитель FA-18

Снова заезд с участием истребителя FA-18. И снова самолет не оставил авто никаких шансов. Даже если учесть, что это был болид F1 с Даниэлем Риккардо за рулем. Хотя надо признать, в самом начале авто все же вырвалось на время вперед.