Уручье частично осталось без электричества 1 23.08.2018, 18:15

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Жители забили тревогу.

Горожане, привыкшие к тому, что все блага цивилизации находятся под рукой и всегда исправны, с волнением воспринимают новости о нештатном отключении какой-либо услуги. Вот и на этот раз некоторые жители Уручья, оставшись на время без электричества, забили тревогу: «Подстанция обесточена. Произошло что-то серьезное».

О том, что происходит в любимой части города, Onliner.by рассказала специалист по СМИ РУП «Минскэнерго» Наталья Кунтыш:

— Произошло аварийное повреждение высоковольтной сети. Бригада специалистов уже выехала на место для устранения неполадок, причины произошедшего сейчас выясняются. В течение часа — максимум двух ситуация будет исправлена. Без электроэнергии остались потребители в доме №4 по улице Героев 120-й Дивизии, также частично без напряжения оказались дома №1, 2, 3, 4, 5, 6а, 11, 21 по улице Уручской и дома №3, 7, 11, 13, 15, 17, 21 по Стариновской.