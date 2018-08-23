Из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка запустили флаг Украины 2 23.08.2018, 18:25

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Фото: dn.gov.ua

Это самый большой государственный флаг Украины на территории проведения операции Объединенных сил.

Волонтеры, активисты и представители властей Донецкой области запустили сегодня из прифронтовой Авдеевки в сторону оккупированных территорий флаг Украины площадью 120 м². Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Деньги на изготовление флага собирали волонтеры, а сшила его жительница Бахмута Ангелина Шостак. Это самый большой государственный флаг на территории проведения операции Объединенных сил, пишет пресс-служба.

"Украина празднует День государственного флага, и мы приветствуем украинцев, которые ждут весточку на оккупированных территориях. Люди ждут этот флаг, и он самый большой за всю историю наших запусков. Ветер на высоте достигает 10 км в час, поэтому флаг быстро долетит до Донецка. Именно такие праздники свидетельствуют о том, насколько важны для нас государственные символы, поэтому мы просто обязаны освободить оккупированные территории", – заявил на мероприятии заместитель главы Донецкой ОГА Игорь Стокоз.

Авдеевка – город в центральной части Донецкой области, находится на границе с оккупированным Донецком и подконтролен правительству Украины.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.