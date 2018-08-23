В Беларуси существенно подорожает бензин 4 23.08.2018, 18:31

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Бензин в России может подорожать на 10%, цены на топливо вырастут и в Беларуси.

Цены на бензин могут резко вырасти в 2019 году из-за повышения акциза и НДС, сообщает РБК со ссылкой на президента Российского топливного союза Евгения Аркуша. В условиях сдерживания внутренних цен на топливо это грозит убытками для АЗС.

Евгений Аркуша попросил администрацию президента России принять меры по стабилизации рынка бензина в 2019 году. Глава Российского топливного союза опасается повторения ценового коллапса апреля-мая 2018 года, поскольку экспорт топлива сейчас более выгоден, чем поставки на внутренний рынок.

РБК также цитирует письмо, направленное главой Российского топливного союза в адрес помощника руководителя администрации президента России Кирилла Молодцова.

Акцизы на бензин после снижения в июне 2018 года на 2–3 руб. за литр вырастут с 1 января 2019 года с 8213 руб. до 12314 руб за 1 тонну (бензин 5-го класса), НДС вырастет с 18 до 20%.

В апреле-мае текущего года оптовые цены на бензин в России превысили розничные. Это произошло из-за резкого роста экспортного паритета – стоимости поставок топлива в Европу за вычетом экспортной пошлины и затрат на транспортировку, - а также из-за падения курса российского рубля. Итогом стали многомиллиардные убытки АЗС. В июне владельцы частных заправок в России предложили правительству выкупить их бизнес.

Рост экспортного паритета может продолжится и в 2019 году. В качестве предпосылок для этого Евгений Аркуша назвал рост налоговой нагрузки на топливный рынок, увеличение мировых цен на нефть и ослабление курса рубля относительно мировых валют. Также на рост экспортного паритета может повлиять начало осенних ремонтов на НПЗ и прекращение административного давления на цены на топливо.

Российское правительство пытается изменить параметры налогового маневра

«Мы согласны, что сегодняшние параметры налогового маневра несовершенны и закладывают потенциал роста цен. Вместе с тем правительство работает над изменениями параметров налогового маневра», — цитирует РБК комментарий начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы России Дмитрия Махонина.

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов считает опасения Евгения Аркуши обоснованными. По его мнению, потенциал роста цен на бензин составляет около 7 руб. за литр, если не принять дополнительные меры балансировки рынка.

«Нужно сбалансировать внутренний и внешний рынки. Пока выгода экспорта топлива значительно выше, чем поставки на внутренний рынок, ситуация останется критической. Решению проблемы помогут рост объема продаж нефтепродуктов на бирже, либерализация розничных цен на топливо и снижение налоговой нагрузки на сектор, в первую очередь акцизов», — заявил Павел Баженов.

«Белнефтехим»: принято решение о поэтапном повышении цен на топливо

В текущем году цены на автомобильное топливо в Беларуси поднимали уже 11 раз. Последний раз бензин и ДТ дорожали в минувшую субботу, 18 августа. Неделей ранее, 11 августа, концерн «Белнефтехим», анонсируя очередной рост цен, прокомментировал текущую ситуацию в сфере, передает myfin.by.

Как отмечается на сайте концерна, принято решение о продолжении политики поэтапного повышения цен на автомобильное топливо.

На убыточность заправочного бизнеса жалуются владельцы частных заправок в Беларуси. В первой половине июня владельцы семи сетей АЗС обратились с письмом к властям с просьбой принять меры по улучшению финансово-экономических условий работы. А буквально на днях стало известно, что сеть заправок А-100 выставлена на продажу. Причина – низкая доходность бизнеса.