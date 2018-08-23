Трамп: Если мне объявят импичмент, я думаю, рынок рухнет 3 23.08.2018, 18:44

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

При этом президент США считает импичмент маловероятным, поскольку он «отлично делает свою работу».

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны рухнет, если ему объявят импичмент, передает «Голос Америки».

В интервью программе Fox & Friends Трампу был задан вопрос, считает ли он, что демократы начнут процедуру импичмента, если получат большинство мест в Палате представителей, как подозревают многие.

Президент США сказал: «Если мне объявят импичмент, я думаю, рынок рухнет. Я думаю, все станут бедными».

При этом Трамп выразил сомнение в том, что импичмент вообще может случиться. «Не знаю, как можно подвергнуть импичменту того, кто отлично делает свою работу», – сказал он.

В том же интервью президент США выразил мнение, что сотрудничество со следствием в обмен на смягчение наказания должно быть незаконным, поскольку это «несправедливо». По его мнению, люди, сотрудничающие со следствием, просто «выдумывают истории». Это заявление связано с тем, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн недавно признал свою вину по ряду обвинений, в том числе в махинациях с бюджетом предвыборной кампании, которые, по словам юриста, проводились с ведома Трампа. Президент США считает, что Коэн дает следствию ложные компрометирующие показания о нем, чтобы добиться более выгодной сделки.

В последнее время Трамп стремится дистанцироваться от Коэна. В интервью президент США назвал его «юристом по совместительству», отметив, что проблемы с законом возникли у Коэна в связи с другим его бизнесом, в том числе с нью-йоркской таксомоторной компанией.