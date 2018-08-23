15 фактов об Арине Соболенко 23.08.2018, 18:58

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Арина Соболенко

Сейчас белоруску сравнивают с сестрами Уильямс.

В последние два года 20-летняя Арина Соболенко не раз мелькала на экранах телевизоров и страницах спортивных СМИ. Спортсменка лихо ворвалась во взрослый теннис. Она растет с каждым турниром и на днях поднялась на 25-ую строчку рейтинга WTA. Но выделяется Арина не только спортивными успехами, пишет «Трибуна». В биографии спортсменки есть немало интересных фактов, давайте с ними знакомиться.

1. Отец Арины в молодости был хоккеистом

Сергей Соболенко играл на позиции вратаря. До 19 лет профессионально, потом – на любительском уровне. В семейном архиве Соболенко есть снимок Сергея с обладателем Кубка Стэнли, российским вратарем Николаем Хабибулиным и главным трофеем НХЛ. По легенде, папа завез ее на корт практически случайно, когда тот попался на пути.

2. Первый тренер – дочь Михаила Вергеенко

Арина начала заниматься теннисом у Алены Вергеенко. Ее отец – известный футбольный вратарь Михаил Вергеенко, выигравший в составе минского «Динамо» чемпионат СССР в 1982 году. После окончания карьеры он дважды возглавлял сборную Беларуси, а до конца 2016-го занимал руководящие посты в АБФФ.

3. Арину выгоняли с тренировок

Вергеенко рассказывала, что работать с Ариной было невозможно, хотя она тренировала ее шесть лет:

– Это был единственный ребенок, с кем мне было чрезвычайно сложно. Я была с характером, и Арина такая же. Пару раз выгоняла ее с тренировок. Делаю замечание – она мне десять слов в ответ. Когда у нее что-то не получалось, летали ракетки. Могла Арина и мне высказать что-нибудь, так скажем, не для печати. Когда Арине было 11 лет, я подошла к ее маме и сказала: «Юля, простите, но работать с вашей дочкой больше не могу. Или она будет делать так, как я скажу, или пускай уходит». Соболенко – единственный ребенок, которого я выгнала из своей группы.

4. Она запрещала родителям посещать матчи

Когда проходит чемпионат Беларуси по теннису, родители теннисисток обычно поддерживают их на трибунах. Алена Вергеенко рассказывала, что Арина запрещала появляться во Дворце тенниса своим родителям: «Я их видела в качестве болельщиков только один раз. Так что Арина уже в детском возрасте любила отдавать приказы».

5. Сейчас ее сравнивают с сестрами Уильямс

После выхода сборной Беларуси в финал Кубка Федерации корреспондент сайта Fedcup.com сравнил Соболенко с сестрами Уильямс.

– В туре есть еще две девушки, которые с такой же мощью исполняют удары, как ты, – это Серена и Винус Уильямс, – сказал он. – Соболенко третья в этом списке.

– Серьезно? Я никогда не видела, как они играют. Но сравнение мне нравится! Может, мне удастся стать кем-то вроде Серены.

6. Кумир – Мария Шарапова

Арине нравится теннис россиянки Марии Шараповой. Ей также импонирует, как Маша ведет себя на публике и в общении с поклонниками. 15 октября прошлого года Соболенко выпала возможность противостоять Шараповой – они встретились в финале турнира в китайском Тяньдзине. Победа в этом соревновании могла стать первым серьезным триумфом белоруски в личных соревнованиях, но в том поединке она проиграла в двух сетах.

7. Она даже стонет, как Шарапова

В январе этого года Соболенко в первом круге Australian Open сражалась с 17-й ракеткой мира Эшли Барти. Белоруска сопровождала розыгрыши постоянными криками. Из-за этого ее начали передразнивать зрители, а в интернете соорудили целую колонну мемов по этому поводу.

8. Тренируется под руководством бывшего биатлониста Вадима Сашурина

Вадим Сашурин – бывший биатлонист, заслуженный мастер спорта Беларуси, трёхкратный чемпион мира по биатлону, чемпион Европы. Сейчас следит за физподготовкой гандбольного СКА, женской сборной Беларуси по баскетболу и Арины Соболенко.

Бывший личный тренер Арины Халил Ибрагимов в конце 2017-го отзывался о Сашурине так:

– Вадим – опытный специалист. Он хорошо знает возможности организма Арины, так как работает с ней уже четыре года. Заложил ту базу, которая у нее есть сейчас. Да, Вадим – биатлонист, а не представитель игрового вида спорта. Но это не имеет значения, так как человек после завершения спортивной карьеры сумел перестроиться и понять систему в теннисе, саму Арину. Ни разу еще Вадим не накосячил в плане подготовки. Не было такого, чтобы он подвел ее к турниру уставшей или не до конца готовой.

9. Очень эмоциональная

Арина отдается игре на 100%. Если у нее что-то не получается, она реагирует крайне эмоционально. Когда белоруска проиграла Шараповой, все закончилось слезами.

Этой ночью Соболенко играла во втором раунде турнира в Нью-Хейвене с Гавриловой. У Арины совсем не пошел второй сет. Когда она стала проигрывать со счетом 2:5, сразу же запросила помощь тренера Дмитрия Турсунова (работает с теннисисткой с июня – прим.).

У них состоялся очень эмоциональный диалог:

Турсунов: Поиграй от себя, свободно. Надо сломать ракетку — сломай. Не думай о счете.

Соболенко: Да мне на**ать на счет. Я не понимаю, какого х*ра я не могу в корт попасть!

Арина вернулась в игру и довела второй сет до тай-брейка, в котором немного уступила. Зато следующая партия и соответственно весь матч были уже за Соболенко. Белоруска вышла в третий раунд турнира.

10. Уже заработала почти миллион долларов. Первые призовые потратила на платья

За недолгую карьера Арина заработала 895 тысяч долларов. Первые заработанные деньги Соболенко потратила на одежду. Спортсменка купила много платьев и всевозможных кофточек. Сейчас вспоминает об этом с улыбкой.

Самый большой гонорар теннисистка получила на последнем турнире в американском Цинциннати. Арина дошла до полуфинала, где проиграла Симоне Халеп, и заработала 130 тысяч долларов.

11. Есть маленькая сестренка

Младшую сестру теннисистки зовут Антонина. Арина называет ее своей маленькой копией.

12. Не замужем, но есть ухажер

Месяц назад Арина отвечала на вопросы подписчиков в инстаграме. Болельщики не могли обойти стороной личную жизнь теннисистки.

Вопрос про мужчину немного расстроил Арину.

А потом у теннисистки на английском спросили, выйдет ли она замуж за футболиста. Белоруска не растерялась: «А сколько у тебя денег?».

13. Умеет быть яркой

В прошлом году Соболенко периодически экспериментировала с прическами.

Сначала покрасилась в зеленый.

А потом в розовый.

И еще набила тигра на запястье.

14. Обожает сладости

Спортсменка признается, что не может представить жизнь без сладкого. По словам Арины, без вкусняшек она звереет.

15. Любит автомобили и мотоциклы

В инстаграме Арины немало фотографий с автомобилями. К ним теннисистка испытывает особую любовь.