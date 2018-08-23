Леонид Заико: В Беларуси происходит очередная девальвация рубля 1 23.08.2018, 19:06

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Леонид Заико

Власти в очередной раз занялись «подкупом электората».

Начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в июле якобы составила почти 974 рубля, сообщили БелТА в Национальном статистическом комитете. А заветную 1000 рублей или около 500 долларов и выше получают только четверть работников. Глава Белстата Инна Медведева отмечает положительную динамику в росте зарплат.

В свою очередь экономист Леонид Заико предупреждает, что в стране происходит очередная девальвация белорусского рубля.

- За первую половину этого года ВВП вырос на 4%, а зарплата и прочие доходы в номинальном выражении увеличились на 18%. То есть, нынешняя власть на 18% увеличила, а белорусы ничего не сделали, только на 4% стали больше работать. А денег, заработка, выдали на 18% больше. Это называется «подкуп электората», - цитирует Леонида Заико «Радыё Рацыя».