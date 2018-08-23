Меркель в Грузии потребовала вывода российских оккупационных войск 23.08.2018, 19:17

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Ангела Меркель

Германия продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии.

Через десять лет после российско-грузинской войны 2008 года Германия продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии и требует вывода российских войск с ее территории.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции в Тбилиси, сообщает агентство "Новости-Грузия".

"Мы по-прежнему настойчиво требуем вывода российских войск, и, конечно же, через десять лет мы поддерживаем территориальную целостность Грузии", - сказала Ангела Меркель. Она также добавила, что Германия сделает свой вклад в решение конфликта.

Меркель уклонилась от прямого ответа на вопрос журналиста о том, обсуждала ли она на встрече с Путиным тему оккупации Грузии. Вместе с тем, она подчеркнула, что российский президент знает о ее позиции на эту тему.

"Президент России знает о моей позиции, о том, что это несправедливо. Завтра у меня будет возможность подойти к административной границе, к демаркационной линии, где, в том числе, представлена и Миссия Евросоюза. Это несправедливость - то, что происходит" , - заявила Меркель.

Она отметила, что на встрече с Путиным зафиксировала позицию и "в связи с Украиной". По мнению канцлера Германии, вопрос Грузии и Украины надо рассматривать "в одном контексте".