Как наводят марафет к визиту Лукашенко: от мытья асфальта до субботников 6 23.08.2018, 19:27

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ФОто: sb.by

Клининг за народный счет.

«Салідарнасць» собрала примеры последних лет, как готовятся к визитам первого лица.

На прошлой неделе, приехав на Оршанский инструментальный завод, Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за показуху:

— Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ — за ваши безалаберность и безобразие.

Спустя несколько дней он признался, что не против наведения марафета к его визитам.

— Кто дороги меняет, кто еще что-то… Я скажу тоже по-народному: а как вы думали? Если к Кочановой или Сергею Румасу приходит гость, они что, в доме не убирают? А тут же президент приехал. Он, может, один раз в пятилетку или в два-три года к тебе приедет. И ты что, порядок не наведешь? Ну, это вообще вопиющее было бы неуважение к «президенту».

«Салідарнасць», услышав диктатора, собрала примеры последних лет, как наводили порядок в разных регионах страны к его визитам.

В Гомеле перед приездом Лукашенко асфальт возле детской больницы мыли с шампунем.

По такому же сценарию действовали в Барановичах в августе 2015-го: рабочие производственного хлопчатобумажного объединения вымыли асфальт от проходной до фабрики. Как сообщали горожане, были вымыты даже перила путепровода около вокзала «Барановичи-Полесские».

В феврале этого года в Слуцке ждали президента и отремонтировали дорогу, по которой он должен был ехать. Вот только глава государства не смог оценить стараний местного начальства – он прилетел на вертолете.

За день до встречи с Лукашенко с предпринимателями в торговом центре «Экспобел» тоже аврально наводили порядок.

Строительная техника закапывала ямки на дорогах, рабочие подкрашивали столбики.

В Витебске в микрорайоне Зеленый городок в ожидании визита президента сносили парники, косили по колено в снегу бурьян и укладывали в снегопад асфальт.

«Срач убираем!» — сказала корреспонденту «Народных навін Віцебска» начальник домоуправления Лилия Никитина. Почему этим занялись только через тридцать лет, она ответить не смогла.

Но дальше всех пошли могилевские власти, объявившие месячник по наведению порядка: с 20 августа по 19 сентября пройдет четыре субботника подряд.

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев не скрывает, что бесплатный труд людей на благоустройстве объектов используется для подготовки Форума регионов Беларуси и России. На мероприятие ждут Лукашенко и Путина.

Кстати, в Оршанском районе после разноса президента объявили субботник, в котором, как пишет sb.by приняли участие 60 тысяч человек.