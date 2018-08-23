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В Эстонии открыли памятник жертвам коммунизма

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  • 23.08.2018, 19:32
Президент Эстонии на открытии памятника жертвам коммунизма
Фото: Эстонское радио

На нем выбиты имена более 22 тысяч эстонцев, погибших в результате действий советской власти.

В Таллине открыт мемориал памяти жертв коммунизма, сообщает «Эстонское радио»). На нем выбиты имена более 22 тысяч эстонцев, погибших в результате действий советской власти.

Участие в церемонии открытия монумента приняли президент Эстонии Керсти Кальюлайд и министр юстиции Урмас Рейнсалу. Кроме того, на церемонию были приглашены более 500 человек, репрессированных в годы СССР.

Мемориал в районе Маарьямяэ состоит из двух частей. Первая из них, носящая название «Путь», представляет собой две стены, на которых выбиты имена погибших в результате репрессий эстонцев. Проходящие вдоль них посетители попадают в часть мемориала под названием «Домашний сад», где высажены фруктовые деревья. Eго открытие было приурочено к Общеевропейскому дню памяти жертв тоталитарных режимов (23 августа).

Фото: Эстонское радио
Фото: Эстонское радио
Фото: Эстонское радио

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