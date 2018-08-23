В Эстонии открыли памятник жертвам коммунизма

В Эстонии открыли памятник жертвам коммунизма3
- 23.08.2018, 19:32
На нем выбиты имена более 22 тысяч эстонцев, погибших в результате действий советской власти.
В Таллине открыт мемориал памяти жертв коммунизма, сообщает «Эстонское радио»). На нем выбиты имена более 22 тысяч эстонцев, погибших в результате действий советской власти.
Участие в церемонии открытия монумента приняли президент Эстонии Керсти Кальюлайд и министр юстиции Урмас Рейнсалу. Кроме того, на церемонию были приглашены более 500 человек, репрессированных в годы СССР.
Мемориал в районе Маарьямяэ состоит из двух частей. Первая из них, носящая название «Путь», представляет собой две стены, на которых выбиты имена погибших в результате репрессий эстонцев. Проходящие вдоль них посетители попадают в часть мемориала под названием «Домашний сад», где высажены фруктовые деревья. Eго открытие было приурочено к Общеевропейскому дню памяти жертв тоталитарных режимов (23 августа).