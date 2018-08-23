Кубок LDZ: Минское «Динамо» по буллитам уступило «Ак Барсу» 23.08.2018, 19:54

Это восьмое поражение минчан в девяти поединках межсезонья.

Минское "Динамо" в третьем матче на "Кубке Латвийской железной дороги" в Риге по буллитам проиграло казанскому "Ак Барсу" — 2:3. Решающий бросок на счету нападающего Владислава Кары.

Это восьмое поражение минчан в девяти поединках межсезонья, передает pressball.by.

"Ак Барс" (Казань) — "Динамо" Минск — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — А.Костицын (Готовец, 10.16). 1:1 — Бурмистров (27.07 - мен.). 2:1 — Клинкхаммер (Попов, Марков, 30.44 - бол.). 2:2 — Артемов (Волков, 42.26). 3:2 — Кара (65.00 - решающий буллит).